Förvaltningsledare
2026-01-05
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Förvaltningsledare.
I denna roll ansvarar du för ett eller flera förvaltningsobjekt och samverkar med verksamhetsrepresentanter för att säkerställa effektiv förvaltning och vidareutveckling av applikationer och tillhörande tekniska komponenter. Du driver IT-relaterade frågor i dialog med verksamheten och verkar för lösningar som ligger i linje med övergripande strategier och riktlinjer.
Arbetet innebär många kontaktytor och sker i samarbete med bland annat arkitekter, projekt- och leveransledare, utvecklare, tekniska specialister och externa leverantörer. Du leder och samordnar aktiviteter, sammankallar möten och följer upp att arbete och leveranser genomförs enligt plan. I uppdraget ingår även att hantera frågor kopplade till teknik, informationssäkerhet, arbetssätt, budget, licenser, upphandlingar och avtal. Du bidrar till att identifiera och driva fram förbättringar i befintliga system eller genom nyutveckling för att skapa effektivitet och enhetlighet.
För detta uppdrag krävs säkerhetsprövning.
Ska-krav:
Du har erfarenhet av arbete som förvaltningsledare IT eller i liknande roller.
Du har god vana av att samarbeta med IT-utvecklare och externa leverantörer.
Du har erfarenhet av projektledning.
Du har kunskap om förvaltningsmodeller, agila arbetssätt och ITIL.
Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning inom data- eller systemvetenskap.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
