Förvaltningsledare - Västerås
Placeringsort: Sundbyberg, Uppsala, Västerås
Distansarbete: Upp till 2 dagar/vecka
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Start: Enligt överenskommelse (beroende av säkerhetsprövning)
Sista anbudsdag: 3 oktober
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Förvaltningsledare/AI-Governance Lead till en utvecklingsstyrningsavdelning inom en större offentlig organisation. Rollen är både strategisk och operativ och innebär att bygga upp en hållbar AI-governance-struktur och ett förvaltningsramverk med koppling till IT och övrig verksamhet.
Som förvaltningsledare ansvarar du för att etablera policyer, riktlinjer, styrnings- och uppföljningsprocesser samt kontrollmekanismer för ansvarsfull och etisk AI. Du kommer också att definiera roller och ansvarsfördelning, implementera riskhanteringsprocesser och samverka med olika utvecklingsteam för att integrera governance-strukturen i hela organisationen.
Uppdraget bedrivs i en inkluderande arbetsmiljö med fokus på samarbete, jämställdhet och mångfald.
Utveckla och implementera ett AI-governance-ramverk med policyer, riktlinjer och uppföljningsprocesser.
Etablera roller, ansvar och processer för riskbedömning, styrning och uppföljning av AI-system.
Samverka med utvecklingsteam och övriga avdelningar för att integrera governance-strukturen.
Kommunicera komplexa frågor på ett tydligt sätt till både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Leda förändringsarbete och bygga strukturer över avdelningsgränser.
Kvalificeringskrav
Minst 4 års erfarenhet av att etablera styrnings-, uppföljnings- och ansvarsstrukturer inom AI i större organisationer.
Dokumenterad erfarenhet av juridiska och etiska frågor kopplade till AI.
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och att bygga strukturer över avdelningsgränser.
Förmåga att kommunicera komplexa frågor till både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Meriterande kompetens
Erfarenhet av IT inom offentlig verksamhet.
Kännedom om AI-förordningen, ISO-standard AI eller Responsible Tech.
Dokumenterad erfarenhet av agila arbetssätt, t.ex. SAFe. Dina personliga egenskaper
Strategisk och analytisk
Samarbetande och pedagogisk
Självgående med hög ansvarskänsla
Resultatorienterad
Säkerhetsprövning
Uppdraget kan vara placerat i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning av konsulten krävs innan uppdragets start.
Om Soros Consulting
Soros Consulting erbjuder spännande uppdrag hos svenska företag och myndigheter. Som konsult hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens, delta i strategiskt viktiga projekt och arbeta i professionella team med fokus på långsiktighet och utveckling.
