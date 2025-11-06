Förvaltningsdirektör till Fastighet- och serviceförvaltningen
Vi befinner oss i ett större förändrings- och omställningsarbete som pågår inom regionens samtliga verksamheter. Vi ska leverera välfärd med hög kvalitet både nu och i framtiden. Genom att stödja och driva utvecklingen inom dina ansvarsområden i nära samarbete med regionens övriga verksamheter, bidrar du och dina medarbetare till att hitta nya lösningar som ger önskad effekt och största möjliga nytta för verksamheter och invånare. Vi söker dig som engagerat och tydligt kan vara med och leda i utveckling och förändring. Varmt välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Fastighet- och serviceförvaltningen ger regionens verksamheter förutsättningar att lösa sina uppdrag genom att tillhandahålla lokaler/ fastigheter, vårdnära service, transport, logistik samt kost.
Regionen har ett stort behov av fastighetsinvesteringar de närmaste åren. Pågående stora byggprojekt så som det nya akutsjukhuset i Västerås behöver säkerställas samtidigt med löpande styrning och förvaltning av det befintliga fastighetsbeståndet. Utvecklingsbehoven är stora och ska samtidigt balanseras mot regionens ekonomiska förutsättningar. Tillsammans med politiker, kollegor och erfarna medarbetare bidrar du till att regionens gör rätt investeringar och att kontinuerligt arbeta med befintliga fastigheters förutsättningar och ut- eller avveckling.
Din verksamhet har ett brett uppdrag och omfattar även facility/service management, dvs operativt stöd och service för att ge verksamheterna förutsättningar att lösa sina uppdrag. Verksamheternas behov av stöd och service är omfattande och tjänsterna behöver kontinuerligt utvecklas för att ligga i linje med behoven och samtidigt vara kostnadseffektiva. Utvecklingen ska ske i nära samverkan med regionens verksamheter och utifrån de politiska förutsättningar som ges.
Som förvaltningsdirektör för fastighet och service är du direkt underställd regiondirektören. Du ingår i regionens koncernledning och i styrgruppen för programmet nytt akutsjukhus i Västerås.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen Fastighet och Service omfattar verksamheterna Regionfastigheter, Samlad Service, Regionservice och Kost. Förvaltningen har cirka 490 medarbetare och budgetomslutningen är cirka 1,3 miljarder kronor.
• Regionfastigheter utvecklar och förvaltar regionens fastighetsbestånd som består av fyra sjukhusområden, vårdcentraler, tandvårdskliniker och administrativa byggnader. Regionen äger fastigheterna.
• Samlad service ansvarar för städning, avdelningskök, tvättsamordning, bilpool med mera.
• Regionservice omfattar logistik och transport, kontaktcenter med växel och receptioner.
• Kost producerar patientmat till Region Västmanland och Region Uppsala och styrs av en gemensam nämnd där Region Västmanland är värdregion. Kost ansvarar också för regionens restauranger och caféer.
Du är närmaste chef för 7 chefer. Tillsammans med dina medarbetare har du stora möjligheter att utforma förvaltningen efter de behov som finns i organisationen. Förvaltningen arbetar i nära samverkan med övriga förvaltningar och särskilt med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Det uppdrag som förvaltningen har innebär en mångfacetterad verksamhet med olika kompetenser och mångfald bland medarbetare. Regionen lägger stor vikt vid att erbjuda en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som ledare i en stor och komplex organisation där du lett genom andra chefer. Du har en adekvat akademisk utbildning och erfarenhet av fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och serviceverksamhet samt av upphandling och LOU. Rollen förutsätter erfarenhet av chef- och ledarskap i en politiskt styrd organisation, företrädesvis en region eller kommun. Du har även god erfarenhet av digitalisering inom fastighets- och serviceverksamhet samt av projektledning och ekonomistyrning, med förmåga att balansera strategiska mål med verksamhetens ekonomiska ramar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som förvaltningsdirektör förväntas du vara en förebild som chef genom ett engagerande, kommunikativt och strategiskt ledarskap. Vi söker en erfaren förändringsledare som verkar för en god arbetsmiljö och ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap. Du sätter upp tydliga mål som leder till konkreta insatser och du är beslutsför och stabil. Målet är att alla medarbetare ska trivas, vara motiverade och känna arbetsglädje.
Rollen innebär många kontakter såväl internt som externa, därför är det viktigt att du har lätt att skapa yrkesmässiga relationer och goda samarbeten. Som direktör behöver du ha förmåga att agera som talesperson för verksamheten, inklusive att hantera mediala frågor med trygghet och professionalism. Ditt agerande präglas av affärsmässighet i kombination med viljan att leverera bra lösningar till verksamheterna.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, tillträde under mars-april 2026.
Placeringsort: Västerås
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. Detta ställer krav på svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Intervjuer med de kandidater som går vidare i rekryteringen är planerade att ske på plats i Västerås. Som ett steg i rekryteringsprocessen kommer tester användas för att komplettera vår helhetsbedömning.
Region Västmanland omfattas av offentlighetsprincipen varför din ansökan blir offentlig i samband med att du söker tjänsten hos oss. För en förutsättningslös dialog, kontakta gärna Regiondirektör alternativt HR-konsult.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster. Ersättning
