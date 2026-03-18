Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen
2026-03-18
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en ledare som kan navigera tryggt i en politiskt styrd organisation? Kan du med ett prestigelöst och relationsbyggande ledarskap driva och utveckla kultur- och fritidsverksamheten tillsammans med andra? Vallentuna kommun söker en erfaren ledare till en mycket uppskattad kultur- och fritidsverksamhet.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som ledare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) arbetar för att Vallentuna ska vara den bästa platsen för invånare, företag och föreningar att leva, växa och verka. Förvaltningen ansvarar bland annat för kommunens bibliotek, kulturskola, föreningsstöd, idrottsanläggningar, badplatser, fältverksamhet, nattvandring, mötesplatser för unga, verksamheter för seniorer, kulturhus och teater.
Förvaltningen arbetar på uppdrag från två nämnder: kulturnämnden och fritidsnämnden. Förvaltningen består av cirka 100 medarbetare och är organiserad i sex enheter: kulturenheten, biblioteksenheten, kulturskolan, ung & aktiv fritid, idrotts- och friluftsliv samt staben. Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Som förvaltningschef kommer du att bidra till hela Vallentuna kommuns perspektiv, vilket innebär att du arbetar förvaltningsöverskridande med uppsatta mål för hela kommunen. Som förvaltningschef ingår du i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommundirektören. Du har ansvar för din förvaltnings ledningsgrupp.
I rollen är du ytterst ansvarig för din förvaltning och att bedriva en effektiv verksamhet. Du arbetar övergripande på både strategisk och operativ nivå inom ditt förvaltningsområde. Vidare kommer du att ha personalansvar för sex enhetschefer samt en controller och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas i sina verksamheter.
Tjänsten innefattar ansvar inför kulturnämnden, fritidsnämnden, utskott och politisk ledning där du är uppdaterad och insatt i vad som sker i ditt verksamhetsområde. Du arbetar proaktivt för att nå målen och skapa bästa resultat inom budgetram. Du ansvarar för att vidareutveckla förvaltningen och vara en attraktiv arbetsgivare inom vårt mycket uppskattade kultur- och fritidsområde.
I din roll tillför du helhetssyn, struktur och utvecklingsfokus för att nå kommungemensamma mål. Du vågar ta och äga dina beslut och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet i hela din verksamhet. Rollen som förvaltningschef kräver en trygg ledare och god samarbetsförmåga över förvaltningsgränser och med externa parter samt civilsamhället. Du har en förmåga att leda förvaltningen för att skapa det bästa för de som bor, besöker och verkar i kommunen.
Du och din förvaltning bidrar till att Vallentuna kommun skapar högst kvalitet där vi utgår ifrån den samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebetalarna. Förvaltningen bidrar också till att Vallentuna kommun har en hållbar tillväxt och är ett tryggt samhälle. Kultur- och fritidsförvaltningen är en viktig del i vårt förebyggande arbete och att skapa trygghet. Som förvaltningschef leder du utvecklingen av kultur och fritid som skyddsfaktor för såväl unga som äldre. Förvaltningen har en viktig roll i att fortsätta skapa goda möjligheter till en aktiv fritid, rekreation och upplevelser för både invånare och besökare. Kvalifikationer
• Relevant utbildning och kompetens inom kultur- och fritidsområdet
• Mycket god ledarerfarenhet av att leda chefer samt förändrings- och utvecklingsarbete
• Van att arbeta i politiskt styrd organisation, gärna kommunal verksamhet. Kunskap om kommunalt regelverk och förståelse för de ekonomiska förutsättningarna
• Erfarenhet av att företräda en organisation samt ha god dialog och samverkan med externa parter
• Resultatfokuserad och van att leverera resultat efter uppställda mål Dina personliga egenskaper
• Du försäkrar dig om att medarbetare, processer och resurser organiseras för att nå mål så effektivt som möjligt
• Du förbättrar och ökar medarbetarnas kompetens, bygger chefs- och medarbetarrelationen, skapar delaktighet med samsyn om verksamheten och Vallentuna kommun
• Du utvecklar, uppmuntrar innovation, lärande och skapar anpassning till externa förändringar
• Du är länken och representerar din verksamhet och Vallentuna kommun
• Vallentunas värderingar syns i ditt och dina medarbetares beteenden
• Du ser helheten och vikten av brett samarbete
• Du utgår från serviceperspektivet och har mycket god kommunikativ förmåga både internt och externt
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ge så goda förutsättningar som möjligt har Vallentuna kommun en chefsakademi, för chefer och ledare, där du får utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. I denna rekrytering tillämpar vi testning som del i urvalsprocessen.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan senast 2026-04-09. Vi ber dig att endast skicka in CV samt svara på urvalsfrågorna via ansökningslänken nedan.
För mer information kontakta:
Annika Hellberg Kommundirektör 08-587 852 12 annika.hellberg@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
