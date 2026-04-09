Förvaltningsassistent
Vill du vara med och utveckla en växande förvaltningsorganisation? Nu söker vi en förvaltningsassistent till vårt vassa team!
Om K&B Förvaltning AB
Vi är ett etablerat förvaltningsföretag som specialiserat oss på bostadsrättsföreningar. Med ett 30-tal fastigheter i vår portfölj betjänar vi kunder i Göteborg, Stockholm, Malmö och kringliggande kommuner. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och vi värdesätter närhet till våra kunder och en personlig service.
Tjänsten
Som förvaltningsassistent hos oss kommer du att arbeta med bistå våra tekniska- och ekonomiska förvaltare samt administrationen för våra bostadsrättsföreningar. Du blir en del av vårt vassa förvaltnings team och får möjlighet att påverka och utveckla våra arbetsmetoder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Teknisk och ekonomisk förvaltning av bostadsfastigheter samt lokaler.
Administrativt arbete kopplat till fastighetsförvaltning
Kontakt med bostadsrättsföreningar, entreprenörer och leverantörer
Planering och uppföljning av underhåll och reparationer
Ekonomisk uppföljning och budgetarbete
Delta och driva projekt inom fastighetsförvaltning.
Vi söker dig som har:
Minst 1 års erfarenhet av teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning
Utbildning inom fastighetsförvaltning- KRAV
Stark administrativ förmåga och noggrannhet
Giltigt körkort (bil krävs i tjänsten)
Intresse och vilja att utvecklas inom tekniska områden som VVS, el och ventilation samt fastighetsekonomi.
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska
Serviceinriktad och daglig problemlösare
Självgående och effektiv samt håller deadlines- KRAV
Kunskap i REAL fastighetssystem
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Excel: avancerad användare, djupare kunskaper- KRAV
Meriterande:
Erfarenhet från byggbranchen / och kundservice
Tidigare arbete med bostadsrättsföreningar
Ekonomisk bakgrund
Arbetat med fastighetssystem
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med tillsvidareanställning
Möjlighet att arbeta i ett professionellt, drivet och utvecklingsinriktat team
Varierande arbetsuppgifter med stort ansvar
Fast lön med generösa lönehöjningar årligen.
Möjlighet till provision, enskilt och i team.
Utvecklingsmöjligheter inom ett växande företag
Skapa egna kundrelationer
Tjänsten tillträds enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: oscar.bergstrom@kbforvaltning.se
Märk ditt mail med
"Ansökan - Förvaltningsassistent hos K&B"
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: oscar.bergstrom@kbforvaltning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förvaltningsassistent hos K&B".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Khoury och Bergström Förvaltning AB
Viktoriagatan 15 E
411 25 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Khoury & Bergström Förvaltning AB
