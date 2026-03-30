Förvaltningsassistent
Vi är inte som andra fastighetsbolag. Vi är Balder. Vår snabba utveckling är ett resultat av investeringar såväl som kunniga och engagerade medarbetare. Framförallt, hade vi inte varit Nordens största börsnoterade fastighetsbolag om det inte vore för våra kunder och hyresgäster. Vill du vara med på vår resa?
Just nu söker vi en driven förvaltningsassistent för ett vikariat.
Vad handlar då fastighetsförvaltning om egentligen? Jo, på det stora hela två saker. Människor och hus. I den ordningen. Därför letar vi efter kollegor som är genuint intresserade av fastighetsbranschen och som gillar att bygga relationer samt ta hand om och utveckla våra hus.
Generellt handlar arbetsdagen om att aktivt arbeta tillsammans med förvaltare och fastighetsskötare i deras arbete. Detta innebär exempelvis besiktning och uthyrning av lägenheter, hantering av fakturor, inkasso samt övrig administration. Vidare kommer du att ha dialog med våra hyresgäster både via telefon, mejl och ute i våra fastigheter. Vi söker därför en person som besitter struktur, brinner för service och är redo att kavla upp ärmarna när det behövs!
Varje affär räknas Som kollega hos oss förväntas du gilla att göra affärer. Dina arbetsuppgifter varierar, men huvudfokus är uthyrning av våra hyresrätter. Du kommer äga hela uthyrningsprocessen - från marknadsföring av ledig lägenhet till signerat avtal med hyresgäst. Det rör sig bland annat om mottagande av intresseanmälan, kontakt med kund, visningar, kontraktsskrivningar och andra administrativa förvaltningsuppgifter.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning då du kommer arbeta aktivt med marknadsföring av våra lägenheter, och vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och påverka vår affär framåt. Det är bara din fantasi som sätter gränserna!
Låter detta som en tjänst för dig? Kul! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten är ett vikariat. Placering vårt kontor i Skövde, arbete på plats fem dagar i veckan.
I denna process ber vi dig inte skicka med personligt brev, utan vill i stället att du besvarar våra urvalsfrågor. Vi använder oss av rekryteringstester för att hjälpa oss göra ett så bra och objektivt urval som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Matina Khosravian på matina.khosravian@balder.se
.
Hjärtligt välkommen att bli en del av oss och en bransch som är full av möjligheter!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Arbetsgivare Fastighets AB Balder
https://karriar.balder.se
Timmervägen 7B (visa karta
)
549 64 SKÖVDE
