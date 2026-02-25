Förvaltare konstbyggnader
2026-02-25
Vill du ansvara för drift, underhåll och utveckling av Lidingös broar, tunnlar och andra anläggningskonstruktioner?
Din roll
Som förvaltare för konstbyggnader ansvarar du för drift, underhåll och utveckling av kommunens broar, tunnlar och andra anläggningskonstruktioner. Arbetet omfattar både kortsiktig och långsiktig planering där du säkerställer att anläggningarna är säkra, funktionella och hållbara över tid.
Uppdraget innefattar även ansvar för kommunens bryggor (både betong och trä), dammar och strandskoningar, som är viktiga delar av vår infrastruktur - särskilt med tanke på att vi är en ö-kommun. Du bidrar också som spetskompetens i detaljplaneprocesser när frågor om anläggningskonstruktioner och tekniska lösningar behöver bedömas tidigt i planeringen.
Du har budgetansvar för både investeringar och drift, följer upp pågående åtgärder och samverkar med interna projektledare, entreprenörer och konsulter. De större projekten genomförs av kommunens projektledare, där du har rollen som beställare och ansvarar för kravställning och uppföljning.
Du tillhör enheten gata, trafik och park och ingår i verksamhetsområdet gata och bidrar även med stöd till kollegor inom exempelvis markupplåtelser och vinterunderhåll vid behov - till exempel vid hög arbetsbelastning under snörika perioder.
Hos oss på tekniska förvaltningen strävar vi efter att arbeta innovativt och digitalt, med fokus på att utveckla våra arbetssätt och använda teknik för att skapa smartare och mer hållbara lösningar för framtidens infrastruktur.
Du har en utbildning inom drift- och underhåll, alternativt motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av offentlig upphandling samt goda kunskaper i budget- och kostnadsuppföljning. Erfarenhet av bygg- och underhållsarbete, broprojektering eller brokonstruktion är meriterande samt behörighet i betongklass 1. Vidare har du har god systemvana, och gärna erfarenhet av arbete i BaTMan samt arbete med drift- och underhållsplan.
Vi ser gärna att du har ett utvecklingsinriktat arbetssätt och intresse för nya lösningar inom drift och underhåll. Kanske har du erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg, nya material eller innovativa metoder för att effektivisera och förlänga livslängden på anläggningar. Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och bidrar gärna med idéer som utvecklar både arbetssätt och teknik inom området. Du är flexibel och tar initiativ när det behövs. Rollen innebär både interna och externa kontakter, vilket kräver att du har lätt för samarbete och kan kommunicera tydligt i tal och skrift. Personlig lämplighet är en viktig del i urvalet.
Om Lidingö stad
Enheten gata, trafik och park tillhör den tekniska förvaltningen som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 40 personer med bland annat förvaltning och utveckling av kommunala vägar, parker, naturområden, avfall, trafik samt vatten och avlopp. Vi ansvarar även för att utveckla trafik- och stadsmiljön för att skapa en trygg, hälsosam och attraktiv offentlig miljö i vår fina skärgårdskommun. Utöver detta ser vi även till att samhällsviktiga funktioner fungerar, såsom avfallshantering samt drift av vatten- och avloppssystem.
Övrig information
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. I denna rekrytering tillämpar vi även 6 månaders provanställning.
I denna rekrytering samarbetar Lidingö stad med rekryteringskonsult Anna Setterberg. Om du har frågor kring din ansökan eller tjänsten är du välkommen att kontakta: anna.setterberg@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval, sök tjänsten senast 11 mars 2026.
Facklig representant nås via stadens växel, 08-731 30 00
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans. Så ansöker du
