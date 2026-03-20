Förundersökningsledare till LPO Skärholmen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi söker nu en driven och engagerad förundersökningsledare till vårt team i Skärholmen.
Lokalpolisområde Skärholmen
Lokalpolisområde Skärholmen ingår i polisområde Stockholm syd och är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare. Polisområde Stockholm syd är indelat i åtta lokalpolisområden: Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. På polisområdesnivå finns utredningssektionen, grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och utredningsjoursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service. Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som förundersökningsledare är du beslutsfattare i våra utredningar och arbetsleder utredare i det dagliga arbetet. Du prioriterar, fördelar resurser och driver ärenden framåt med tydligt fokus på resultat.
Du arbetar nära utredare, gruppchefer, åklagare och andra förundersökningsledare, sätter riktning och säkerställer att utredningarna håller hög kvalitet och leder till effekt. Det är en arbetsplats med högt tempo där du har stora möjligheter att sätta din egen prägel på både arbetssätt och bedömningar. Här får du chansen att utveckla dina kunskaper inom FU och arbetsledning samtidigt som du bidrar till verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete.
Verksamheten strävar efter ett framåtlutat arbetssätt där fokus ligger på att bedriva effektiva utredningar som resulterar i robusta förundersökningar. Arbetet präglas av ett högt tempo i prioriterade ärenden, med målet att säkerställa bevisning i tid och att undvika att tappa fart, jämför med jakt på gärningsman".Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk polisexamen, annan akademisk utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för funktionen.
• Polismyndighetens nationella förundersökningsutbildning alternativt annan jämförbar utbildning som medför behörighet att leda förundersökningar.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.
• Utredningserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• God datorvana.
Det är meriterande om du även har:
• Genomgått Polismyndighetens fördjupade förundersökningsutbildning.
• Erfarenhet av att arbetsleda förundersökningar i yttre eller inre tjänst. Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, målmedveten och trygg i ditt beslutsfattande. Du driver både arbetet och människorna framåt. Du prioriterar rätt i högt tempo, ser lösningar i komplexa situationer och har förmågan att hålla flera ärenden igång samtidigt. Vi ser även att du visar gott omdöme vid beslutsfattande och agerande samt har god förmåga att förmedla budskap till andra både muntligt och skriftligt.
Du samarbetar naturligt, kommunicerar tydligt och bidrar till ett professionellt och inkluderande arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsbenämning: Polisinspektör/Handläggare
Arbetsort: Skärholmen
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Förundersökningsledare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB502/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Kontakt
HR-konsult
Matilda Ahnfeldt matilda.ahnfeldt@polisen.se Jobbnummer
