Fortifikationsspecialist
2026-04-27
Länsstyrelsen Blekinge är en myndighet med brett ansvarsområde och spännande uppdrag. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med allt från miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat till civilt försvar, krishantering, social hållbarhet, kulturmiljö, fiske och landsbygdsutveckling.
Länet är en del av en expansiv Östersjöregion där det är nära till allt. Det gör det enkelt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och aktiv fritid. Vårt kontor ligger vackert vid vattnet i världsarvsstaden Karlskrona.
Vi arbetar för att nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där naturen, människorna och företagen mår bra. De beslut vi fattar i dag ska hålla även i framtiden. Vi finns här för Blekinge. Läs mer: www.lansstyrelsen.se/blekingePubliceringsdatum2026-04-27Beskrivning
Enheten för verksamhetsskydd är en nybildad enhet som samlar de kompetenser som arbetar med säkerhet, drift och kontinuitet. Som en del i arbetet har enheten ansvar för myndighetens ledningsförmåga med fokus på utveckling, drift och vidmakthållande av ledningsplatser och ledningsplatsbunden teknik. Enheten har även ansvar för kommande uppdrag om kontroller av skyddsrum.Dina arbetsuppgifter
I rollen har du en central roll i att utveckla myndighetens förmåga kopplat till skyddade ledningsplatser och lokaler med förstärkt ledningsförmåga i enlighet med myndighetens ledningsstrategi. Som specialist inom området fortifikatoriskt skydd kan du även komma att få en viktig roll inom länsstyrelsernas uppdrag rörande kontroller av skyddsrum.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat framtagande av underlag och projektledning för modernisering av ledningsplats, tillskapande av särskilda utrymmen och mottagande och förvaltning av mobila ledningsplatser. Du kommer även att arbeta med projekt för att vidareutveckla de tekniska och operativa förutsättningar som krävs för en fortsatt robust ledningsförmåga. Detta kan även innefatta projekt för skydd av lokaler och omflyttning av verksamhet.
Du deltar i eller driver projekt för framtagande av driftsättningsinstruktioner, rutiner och planer relevanta områden. Ditt uppdrag är att aktivt verka för uppbyggnaden av ett systematiskt arbete inom ansvarsområdet. I uppdraget genomför du även utbildningsinsatser för att höja myndighetens kompetens inom fortifikatoriskt skydd.
I rollen är du övergripande kontaktperson mot Myndigheten för civilt försvar (MCF) i frågor som rör ledningsplatsernas utveckling, funktionalitet och förvaltning. Du ansvarar för årsplanering för funktionskontroller och driftsättning och ser även till att myndighetens krigsorganisation övas i driftsättning av ledningsplatserna i nära samarbete med myndighetens övnings- och utbildningshandläggare.
Du kan även komma att få en roll i länsstyrelsernas övertagande av kontroller av skyddsrum enligt regleringsbrevsuppdrag 3D3. Arbetsuppgifter kan komma att vara t.ex. expertrådgivning och granskning av protokoll från skyddsrumsinspektioner. Uppdraget är i ett planeringskede och kan komma att utvecklas eller förändras.
Du kan även komma få en rådgivande roll gentemot länets aktörer.
Det kommer finnas stora möjligheter att utveckla och utforma rollen efter kompetensområden och myndighetens behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad byggnadsingenjör med relevant inriktning.
Vidare har du:
Utbildning inriktad på fortifikatoriskt skydd
Erfarenhet av arbete med fortifikatoriskt skydd
Utbildning i och erfarenhet av projektledning, företrädesvis inom byggnation med fortifikatorisk inriktning
Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
Meriterande om du har:
arbetat i statlig myndighet, företrädesvis en beredskapsmyndighet
erfarenhet av arbete med avlyssningsskyddade utrymmen
arbetat med totalförsvarsfrågor tidigare
goda kunskaper om det svenska totalförsvaret på lokal, regional och nationell nivå
Vi ser att du är en strukturerad, analytisk och lösningsorienterad person med stark förmåga att driva och leda komplexa projekt. Du är van att arbeta självständigt med höga krav på noggrannhet och kvalitet. Din förmåga att samarbeta och kommunicera tydligt, både internt och externt, är avgörande då du kommer att vara en nyckelperson i kontakten med andra interna och externa aktörer. Du är pedagogisk och har lätt för att förmedla kunskap, vilket gör dig väl lämpad för utbildningsinsatser och rådgivning. Du utrycker dig obehindrat både i tal och skrift på svenska. Som person är du initiativrik, flexibel och har en stark vilja att utveckla både dig själv och verksamheten. Du trivs i en roll där du får ta stort ansvar och samtidigt bidra till att bygga upp ett systematiskt och långsiktigt arbete inom området.Anställningsvillkor
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt och korrekt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Tillsvidareanställning vid Länsstyrelsen innebär att du kommer att krigsplaceras vid myndigheten.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Innan rekrytering har vi tagit ställning till annonseringskanaler, därför undanbeds alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vår arbetsgrupp och Länsstyrelsen som helhet med din kompetens, erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Blekinge län
371 86 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
Länsstyrelsen I Blekinge Län Kontakt
enhetschef
Marcus Widerberg marcus.widerberg@lansstyrelsen.se 010-2238458
