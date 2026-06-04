Förstelärare till Siljansnäs skola
Leksands kommun / Grundskollärarjobb / Leksand Visa alla grundskollärarjobb i Leksand
2026-06-04
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksands kommun i Leksand
, Rättvik
, Arboga
, Ale
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva skolutveckling för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö för skoleleverna i vår kommun?
I Leksands kommun satsar vi på livet – för våra barn, våra medarbetare och vår framtid. Vi söker nu en förstelärare som vill bidra till skolutveckling med fokus på en likvärdig och meningsfull skola där varje barn får rätt stöd för att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
Höjdpunkter med jobbet:
Närhet och samverkan - eleven i fokus
Undervisningskvalité - med närmiljö som berikar
Skolutveckling och kollegialt lärande på flera plan
Gemenskap och glädje - utveckling och utmaningarPubliceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som lärare i Leksands kommun arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling. Som förstelärare driver du skolutveckling med fokus på undervisningskvalité och hög måluppfyllelse. Du är väl förankrad i aktuell forskning och systematiskt kvalitetsarbete är en naturlig del av din arbetsprocess.
Du kommer att arbeta som lärare i åk 1-6 utifrån din behörighet och kompetens. I arbetsuppgifterna ingår samarbete med kollegor samt kommunikation med elever, vårdnadshavare och andra myndigheter. I uppdraget som förstelärare kommer du att arbeta med skolutveckling utifrån olika uppdrag i syfte att utveckla undervisningskvalité och öka elevernas måluppfyllelse. I uppdraget ingår mentorskap och handledning på grupp- och individnivå. Som förstelärare kommer du att ingå i ett förstelärarnätverk och bidra till erfarenhetsutbyte och kollegiala samtal inom kommunens olika skolor.Profil
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med minst flera års väl vitsordat arbete med undervisning
Goda datakunskaper viktigt för att hantera yrket som lärare i Leksands kommun.
Meriterande med tidigare erfarenhet av försteläraruppdrag, erfarenhet av skolutvecklingsuppdrag
Som person är du flexibel och lösningsorienterad och har en god förmåga att se situationer utifrån ett helhetsperspektiv. Du är tydlig, trygg samt kreativ och har förmågan att inspirera såväl elever som kollegor. Du tycker om att samarbeta i team och skapa goda förutsättningar för kollegialt lärande som bidrar till utveckling både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för våra elever.
Vi lägger stor vikt i den här rekryteringsprocessen på din personliga profil.
Om arbetsplatsen
Siljansnäs skola är en F-6 skola med fritidshem, vackert belägen i Siljansnäs, ca 1,5 mil utanför centrala Leksand, med närhet till ett rikt natur- och kulturliv. Skolan har tre arbetslag - åk F-3 och åk 4-6 samt fritidshem. Samverkan för pedagogisk utveckling är centralt och i rektorsområdet ingår även Gärde, Tällberg och Ullvi skolor som samverkanspartner för att möjliggöra ett rikt kollegialt lärande. Utöver det så samverkar Leksands skolor kontinuerligt vid olika riktade kompetensutvecklingsinsatser.
Leksands kommuns grundskolor jobbar med ett livslångt lärande i trygga miljöer. Är du nyfiken på att lära känna våra grundskolor ytterligare, kan du göra det här:https://leksand.se/skola-och-forskola/grundskola/vara-grundskolor#h-Insjonsskola
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se https://leksand.se/jobba-hos-oss
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev. Registerutdrag samt lärarlegitimation med gällande ämnesbehörigheter ska uppvisas vid en eventuell intervju.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Sista ansökningsdatum är: 28 juni 2026
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Följ oss också på sociala medier.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands Kommun
(org.nr 212000-2163), https://leksand.se/
793 60 LEKSAND Arbetsplats
Leksands kommun Kontakt
Rektor
Lena Knies lena.knies@leksand.se +4624780112 Jobbnummer
9948635