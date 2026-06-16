Förstelärare till Byskolan F-3
Lunds kommun / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-06-16
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Att arbeta som förstelärare, inom grund- och anpassad grundskola i barn- och skolförvaltningen, innebär i första hand att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på den egna arbetsplatsen och i andra hand verksamheten i Lunds kommun. Försteläraren har ett särskilt ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet och verkar utifrån att skolan fortsätter utvecklas till en lärande organisation och arbetar på uppdrag av rektor enligt nedan:
I rollen som förstelärare ingår att bedriva undervisning samt andra uppgifter som hör till läraruppdraget om minst 50 % av arbetstiden.
Som förstelärare har du särskilt ansvar för allmän- och ämnesdidaktisk utveckling med stöd i forskning, samt för skolans/verksamhetens fokusområden kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet.
Som försteläraren har du en nyckelroll i det kollegiala lärandet.
Tjänstens innehåll och förutsättningar konkretiseras i dialog mellan skolledare och förstelärare på respektive skola/verksamhet utifrån ovanstående riktlinjer. Detta görs inför varje läsår. På Byskolan kommer du att vara en del av Byskolans utvecklingsgrupp samt gemensamma utvecklingsgruppen för område Sandby.
Vi söker dig
För att bli aktuell för en förstelärartjänst behöver du uppfylla följande krav:
vara legitimerad lärare.
genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet (kraven anses uppfyllda även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid).
ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
goda kunskaper i att utveckla undervisningen samt bedömas även i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
För att lyckas i ditt uppdrag som förstelärare behöver du vara trygg, stabil och ha självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer det personliga från det professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vidare behöver du ha god förmåga att relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt, du lyssnar, kommunicerar och löser uppkomna konflikter konstruktivt. Att skapa och bibehålla goda relationer på arbetsplatsen är något du värderar högt.
Vi söker dig som har förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser och anpassar dina handlingar därefter. Vi tror även att du som söker förstår de fackmässiga aspekterna av ditt arbete särskilt bra. Du underhåller kontinuerligt din specialistkunskap och utgör en kunskapsresurs för andra. Även goda kunskaper i digitala verktyg är ett krav.
I denna rekrytering har vi valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
På Byskolan går ungefär 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. På Österskolan går cirka 90 elever i årskurs F-3.
På Byskolan strävar vi efter kontinuitet och trygghet för eleverna genom att de möter samma vuxna i sitt arbetslag under hela dagen; i förskoleklass, i skolan och på fritidshemmet.
Skolmåltiderna tillagas i skolans eget KRAV-certifierade kök, där de flesta råvaror är ekologiska och närproducerade. Vårt kök har även vunnit White Guide Junior-priser.
Det är viktigt för oss att eleverna undervisas i demokratisk anda, bland annat har vi flera råd på skolan med olika inriktningar, som driver frågor som är angelägna. Eleverna är mycket delaktiga i utvecklingen av vår stora skolgård – allt med ett hållbart utvecklingsperspektiv. Skolan har erhållit utmärkelserna "Grön Flagg" och även "Skola för hållbar utveckling".
Byskolan och Österskolan är partnerskolor vilket innebär att vi kontinuerligt har lärarstudenter under deras praktikperioder och utbyte med Malmö universitet. Skolan är också en del av Riksförbundets satsning "Rörelseglädje i skolan" som går ut på att öka våra elevers fysiska aktivitet och skapa rörelseglädje.
På Byskolan är elevhälsoteamet en aktiv byggsten i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi arbetar proaktivt såväl som reaktivt kring frågor som trygghet och studiero samt för att främja skolnärvaro.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Fritidsgatan 12 (visa karta
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247 34 SÖDRA SANDBY Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Åsa Andersson asa.andersson@lund.se 046-3595000 Jobbnummer
9966870