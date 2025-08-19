Förste Kock i Säter
2025-08-19
Presentation
Gåfood startade 2006 av Magnus och Stefan som fortfarande äger och driver företaget.
Vi producerar i huvudsak matlådor till livsmedelsbutiker, även smörgåstårta, sallader och mackor står på menyn.
Vi har även en liten cateringsverksamhet till företag och privatpersoner.
Gåfood levererar mat till butiker och företag i hela Dalarna, men även till Gävle och Västerås med omnejd.
Tjänsten
Som kock på Gåfood kommer du att vara schemalagd dagtid vardagar och var fjärde söndag, var åttonde lördag levererar man till Falun samt förbereder inför söndagens produktion.
Arbetsuppgifter är alla förkommande sysslor i ett kök, framför allt att laga och förpacka varm mat, men även beredning av smörgåstårta samt sallader och mackor.
Vi hjälps alla åt med städning, disk och tvätt. Vi räknar även med att du är behjälplig med att skriva menyer, upprätthålla HACCP samt även hjälpa till med viss arbetsledning. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidare (provanställning 6 mån) Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: stefan@gafood.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gåfood AB
(org.nr 556712-1370)
Jönshyttevägen 9 (visa karta
)
783 32 SÄTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9464523