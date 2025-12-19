Förste forskningsingenjör inom experimentell psykiatri
2025-12-19
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker dig som har doktorsexamen i psykologi, kognitiv neurovetenskap eller liknande till arbete inom ett projekt om komplicerad sorg och hjärnstimulering. Denna placebokontrollerade, dubbelblinda kliniska studie utförs vid Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap och undersöker om psilocybin kan underlätta anpassning till förlust genom att påverka serotoninsystemet och neural plasticitet.
Arbetet kommer att omfatta:
• Datainsamling (frågeformulär, beteendeexperiment, funktionell magnetresonanstomografi; fMRT; transkraniell magnetisk stimulering; TMS)
• Datahantering
Om dig
Vi söker nu någon som har en doktorsexamen inom psykologi, kognitiv neurovetenskap, eller liknande. Den sökande förväntas ha ett starkt intresse för humanforskning inom det neurovetenskapliga området. Praktisk och flerårig erfarenhet av experimentellt arbete, särskilt med beteendeuppgifter, fMRT och framför allt TMS krävs.
Du som söker bör vara noggrann, ha stort egeninitiativ och organisatorisk förmåga samt en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Då du befinner dig i en internationell miljö är mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift ett krav. Vidare är du ansvarstagande, engagerad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Då arbetet innebär kontakt med forskningspatienter i medicinska studier är det viktigt att du har ett empatiskt förhållningssätt och är lugn och stabil som person. Du bör ha erfarenhet av att hantera information som lyder under sekretess. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN).
Om anställningen
Visstidsanställning på 30% i 12 månader.
Tillträde enligt överenskommelse
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 9 januari 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Forskningskoordinator, enhetschef
Ann-Charlotte Johansson ann-charlotte.johansson@liu.se 013-28 4757
