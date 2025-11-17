Förste forskningsingenjör
Linköpings universitet / Högskolejobb / Linköping Visa alla högskolejobb i Linköping
2025-11-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Med magnetresonanstomografi (MRT) och datortomografi (DT) kan man avbilda hjärtats olika anatomiska strukturer såsom t ex hålrum, klaffar och kärl, mäta och beräkna funktionella förlopp såsom t ex hjärtats rörlighet och blodflöde, samt undersöka hjärtats vävnadskarakteristik.
Som förste forskningsingenjör fokuserar man på kvantitativ mätning och avbildning av 1) hjärtats vävnadskarakteristik med eller utan kontrastmedel, som t ex fettvävnad, bindväv (fibros) och ödem i och omkring hjärtat, och 2) hjärtats funktion.
I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta med insamling, lagring, postprocessing och analys av data samt även tolka resultat och skriva vetenskapliga artiklar.
Forskningen genomförs i samarbete med andra seniora forskare och doktorander i gruppen.
Som förste forskningsingenjör bedriver du forskning, både i samarbete med andra och egna projekt. Viss undervisning och handledning kan också ingå i arbetsuppgifterna.
Om dig
Vi söker dig som har god kommunikationsförmåga samt har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt.
Du har vidare goda engelska språkkunskaper både när det gäller i tal och skrift, då vi inom avdelningen och projektet är flerspråkiga.
Vi vill att du har:
• avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen
• kunskaper om hantering och analys av MRT och DT data inkl machine- och deep learning baserade metoder
• erfarenhet av kardiovaskulär MRT och DT inklusive tillämpningar inom kvantitativ vävnadskarakteristik av hjärtat som t ex mätning av fettvävnad, bindväv (fibros) eller T1 och T2 mappning
Det är meriterande om du har kunskaper om programmering för analys av MRT och DT data och/eller för utveckling av MRT och DT sekvenser.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Avdelningen för Diagnostik och Specialistmedicin (DISP) (https://liu.se/organisation/liu/hmv/disp)
och Enheten för Kardiovaskulära Vetenskaper (KAV). Anställningen är ansluten till Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV, www.liu.se/cmiv
). CMIV är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum inom Linköpings universitet som bedriver fokuserad frontlinjeforskning inom tvärvetenskapliga projekt som tillhandahåller lösningar på morgondagens kliniska frågeställningar. Den tvärvetenskapliga forskargruppen inom kardiovaskulär bildtagning och modellering (CIM) (https://liu.se/forskning/kardiovaskular-bildtagning-och-modellering)
inom CMIV, bedriver teknisk utveckling och tillämpning av avancerade MRT och DT metoder inom det kardiovaskulära området, vilket är ett av fokusområdena vid CMIV.
Om anställningen
Tillträde enligt överenskommelse, senast den 1 maj 2026.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2025-11-17Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 8 december 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR Partner
Christine Ericsson christine.ericsson@liu.se +46 13 28 66 97 Jobbnummer
9608042