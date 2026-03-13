Förste forskningsingenjör
2026-03-13
Vi söker en förste forskningsingenjör för genomförande av forsknings- och utbildningsaktiviteter inom AI-relaterade EU-projekt.
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter är att leda LiUs medverkan i EU-projekten Digital4Businuess och GenAI4EU Nexus.Digital4Businuess handlar om att utveckla och ge ett internationellt mastersprogram. GenAI4EU Nexus är vår roll att leda arbetet med att utveckla forskningsagendor för generativ AI i Europa. Du förväntas bedriva arbetet på ett självständigt sätt i samarbete med övriga partners och genom att engagera relevanta personer vid LiU.
Om dig
Som person är du lösningsorienterad, initiativtagande samt har mycket god samarbetsförmåga. Vidare är du en flexibel person som har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och du har förmågan att hantera och driva flera parallella aktiviteter och projekt på ett självständigt, strukturerat och noggrant sätt. Du förväntas ha förmågan att kunna planera och organisera ditt arbete effektivt samt sätta upp och hålla angivna tidsramar.
Krav för anställning är:
• doktorsexamen inom ett relevant område.
• dokumenterad erfarenhet av forskning och utveckling.
• dokumenterad erfarenhet av ledning och uppföljning av större projekt, helst EU-projekt.
• dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva processer på ett ansvarstagande sätt.
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida.
Du kommer att tillhöra enheten Reasoning and Learning (ReaL) vid avdelningen för Artificiell Intelligens och Integrerade Datorsystem (AIICS).
Om anställningen
Anställningen avser en tidsbegränsad anställning på 11,5 månader. Anställningen är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Publiceringsdatum2026-03-13
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 3 april, 2026.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Fredrik Heintz fredrik.heintz@liu.se
