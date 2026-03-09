Förste Fartygsingenjör Idun
Sjöfartsverket / Fartygsbefälsjobb / Luleå Visa alla fartygsbefälsjobb i Luleå
2026-03-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Luleå
, Kalix
, Skellefteå
, Umeå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Förste fartygsingenjörTill isbrytaren Idun
Isbrytarnas huvudsakliga uppdrag är att utföra isbrytarassistans men även andra arbetsuppgifter kan förekomma under den tid det inte råder isförhållanden, t.ex. farledsunderhåll, felavhjälpningar på Sjösäkerhetsanordningar mm.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som förste fartygsingenjör är du arbetsledare för maskinpersonalen och är delaktig tillsammans med tekniske chefen i arbetsplanering och budgetarbete, du ingår också i fartygets ledningsgrupp.
Arbetet utförs i enlighet med fartygets kvalitetssystem och underhållssystem.
Tjänsten är placerad ombord på ett tekniskt komplext fartyg med begränsad bemanning. Du arbetar självständigt inom ditt ansvarsområde och ansvarar för planering, prioritering och genomförande av felsökning samt underhåll i den löpande driften. Arbetet omfattar även förnyelse av befintliga system samt medverkan i projektering och införande av ny utrustning. Du har ett självständigt ansvar inom ditt område, samtidigt som arbetet sker i nära samverkan med övriga ombord.
Vid behov kan du komma att vikariera som Teknisk chef.
Du anställs på Sjöfartsverkets Rederi vilket innebär att du även kan komma att tjänstgöra på andra fartyg inom flottan förutom arbetet på isbrytare.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen som förste fartygsingenjör krävs att du har:
Maskinbefäl klass II
Erforderliga, giltiga certifikat och intyg i enlighet med STCW Manila
Giltigt läkarintyg för sjöfolk
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från arbete i isbrytarverksamhet
Examen maskinbefäl klass I
Erfarenhet av kontroll- och övervakningssystem samt PMS-system
Erfarenhet av underhållssystem
Erfarenhet av dieselelektrisk framdrivning
Arbetat med ISM och kvalitetssystem
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där förmåga att ha helhetssyn, vara ansvarstagande och en god problemlösare värderas högt. Du delar gärna med dig av dina kunskaper till andra. För att lyckas i rollen som förste fartygsingenjör ställs även krav på gott samarbete och god kommunikationsförmåga.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast.
Intervjuer kommer att hållas omkring v. 14-16.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Personalplanerare: Christine Bergius, christine.bergius@sjofartsverket.se
Teknisk chef Idun: CE@idun.sjofartsverket.se
Maskinsamordnare Andreas Ljung, andreas.ljung@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan, tillsammans med aktuellt sjötjänstutdrag från Transportstyrelsen för att styrka dina behörigheter och certifikat, senast den 31 mars 2026.
Diarienummer: 26-02113
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Christine Bergius christine.bergius@sjofartsverket.se Jobbnummer
9786273