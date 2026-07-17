Förste biståndshandläggare LSS/ SoL
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2026-07-17
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Vi utökar verksamheten och söker en Förste biståndshandläggare till funktionsstödsområdet LSS och SoL
Vill du vara med och göra skillnad för människor som behöver stöd i sin vardag samtidigt som du bidrar till att utveckla en rättssäker och kvalitativ myndighetsutövning? Är du en erfaren ledare med gedigen kunskap inom LSS och SoL och drivs av att stötta, coacha och utveckla både verksamhet och medarbetare?
I denna viktiga roll får du möjlighet att kombinera din juridiska kompetens med ett aktivt ledarskap där du bidrar till att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och brukare. Tillsammans arbetar vi för att säkerställa hög kvalitet, rättssäkra beslut och ett professionellt bemötande för de personer vi är till för.
Din roll
Som förste biståndshandläggare har du en central roll i verksamheten där du ansvarar för att stödja, samordna och utveckla myndighetsutövningen inom funktionsstödsområdet. Du fungerar som ett nära stöd till både medarbetare och enhetschef och bidrar aktivt till att säkerställa en hög grad av kvalitet, rättssäkerhet och likvärdighet i handläggningen.
Du leder ett team bestående av tre biståndshandläggare och arbetar coachande i deras vardag. Rollen innebär att ge stöd i metodfrågor, juridiska bedömningar och komplexa ärenden samt att bidra till en hållbar arbetsbelastning genom att fördela ärenden och prioritera när verksamheten kräver det.
Rollen ställer krav på god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, kommunicera tydligt och hantera komplexa situationer på ett professionellt sätt. Du trivs med att kombinera operativt arbete med utvecklingsfrågor och ser värdet i att få människor att växa.
I uppdraget ingår även att:
utveckla och kvalitetssäkra arbetssätt och rutiner
ge stöd i frågor som rör lagstiftning enligt LSS och SoL
bidra till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
följa upp och säkerställa rättssäker myndighetsutövning
samverka med utförare, anhöriga och andra interna och externa samverkansparter
vara ett stöd till enhetschef i verksamhetens dagliga ledning
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har:
mycket god kunskap om lagstiftningen inom LSS och SoL
god och dokumenterad kunskap om funktionsstödsområdets målgrupper
lång och dokumenterad erfarenhet av arbetsledning gärna inom funktionshinderområdet
flerårig erfarenhet av myndighetsutövning enligt LSS och SoL
relevant högskoleutbildning, exempelvis socionomexamen
erfarenhet av behovsbedömning och dokumentation enligt IBIC är meriterande
För att lyckas i uppdraget tror vi att du:
är trygg i både din yrkesroll och ditt ledarskap
har en hög analytisk förmåga och ett starkt rättssäkerhetsperspektiv
arbetar strukturerat, självständigt och målinriktat
har ett coachande, pedagogiskt och stödjande förhållningssätt
är lyhörd, samarbetsorienterad och bidrar till ett positivt arbetsklimat
kan behålla fokus och fatta välgrundade beslut även under perioder med hög arbetsbelastning
har ett stort engagemang för utvecklings- och förbättringsarbete
har god förmåga att samverka med olika professioner och verksamheter.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Din framtida arbetsplats
Biståndsenheten är en av tre enheter inom Individ- och familjeomsorgen i Vara kommun. Här arbetar medarbetare med bred kompetens inom funktionsstöd, äldreomsorg och myndighetsutövning, med ett gemensamt fokus på kvalitet, samverkan och rättssäkerhet.
Det som gör vår arbetsplats unik är den nära samverkan mellan olika professioner, det öppna och tillitsfulla arbetsklimatet samt möjligheten att vara med och påverka verksamhetens utveckling. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor, ett nära stöd från chef och kollegor samt goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi värnar om delaktighet, arbetsglädje och en hållbar arbetsmiljö där både verksamhet och medarbetare får möjlighet att utvecklas.
Har du frågor kring lön, kontakta rekryterande chef.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor social välfärd, individ och familjeomsorg , Biståndsenheten Kontakt
Enhetschef
Viveka Johansson viveka.johansson@vara.se 0512-31858 Jobbnummer
10004829