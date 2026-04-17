Förste assistent till enheten för botanik
Naturhistoriska Riksmuseet / Biologjobb / Stockholm Visa alla biologjobb i Stockholm
2026-04-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museum och en ledande forskningsinstitution där nyfikenhet möter vetenskap. Vi är en statlig myndighet som ökar kunskapen om och intresset för naturen och världen vi lever i genom forskning, unika samlingar och upplevelser som Cosmonova, utställningar, aktiviteter på museet och digitalt. Tillsammans skapar vi insikt, engagemang och handlingskraft för en livskraftig planet.
Till enheten för botanik söker vi nu en förste assistent för en anställning om 6 månader.
Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du att arbeta med vetenskapliga botaniska-mykologiska samlingar. Du kommer bland annat att arbeta med registrering, avbildning, etikettering, montering, och insortering av växt- och svampmaterial.
Vid behov kan det också bli aktuellt att arbeta med andra förekommande arbetsuppgifter inom enheten och avdelningen.Kvalifikationer
Krav
* Högskoleexamen i biologi eller närliggande område
* Kunskap om naturvetenskapliga samlingar och deras betydelse
* God förmåga att hantera digitala verktyg, särskilt Office-paketet
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande
* Högskoleexamen i systematisk biologi (eller motsvarande) med inriktning mot botanik/mykologi i vidaste bemärkelse
* Erfarenhet av databasarbete samt att digitisera/registrera naturvetenskapliga samlingar
* Kunskap i FileMaker
* Språkkunskaper utöver svenska och engelska, särskilt tyska och franska
* Erfarenhet av att tyda och tolka äldre handskrivet etikettmaterial
* Kunskaper kring och erfarenhet från botanisk samlingsförvaltning
* Förståelse för och erfarenhet från samlingsbaserad forskning, särskilt taxonomi och nomenklatur
* Kunskap kring geografi
* Stort och aktivt intresse för och kunskap om botanisk-mykologisk biodiversitet (artkunskap)
Du behöver vara noggrann, ansvarstagande och strukturerad.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för en hållbar och livskraftig planet, där alla medarbetare är en viktig del av en större helhet. Vårt uppdrag är brett och våra mål högt satta. För att nå dem behövs allas erfarenheter och kompetenser.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats med stark gemenskap, där vi delar med oss av vår kunskap och firar våra framgångar.
Tillsammans vill vi skapa en trygg, kreativ och ansvarstagande arbetsmiljö. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvård och kompetensutveckling.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för att vår verksamhet ska spegla samhället och välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung eller funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "209-2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturhistoriska Riksmuseet
(org.nr 202100-1124), http://www.nrm.se
Box 50 007 (visa karta
)
104 05 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturhistoriska riksmuseet Kontakt
Åsa Dalsätt, Saco-S asa.dalsatt@nrm.se 08-519 540 57
9859776