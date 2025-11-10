Förståelse för lackering
2025-11-10
Du kommer att arbeta med förbehandling, blästring samt lackering av olika typer av metallytor. Arbetet innebär både självständigt ansvar och samarbete med teamet i vår lackeringsverkstad. Vi söker någon som har öga för kvalitet, är noggrann och trivs med ett fysiskt och praktiskt arbete.Dina arbetsuppgifter
Lackeringsarbete - framför allt inom pulverlackering, våtlackering och blästring. Du behöver inte ha formell utbildning, men det är viktigt att du vet vad du gör och har arbetat praktiskt med liknande uppgifter tidigare.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av pulverlackering och/eller våtlackering
Har arbetat med eller har förståelse för blästring
Är van vid att arbeta med olika typer av metallytor
Har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt och gillar att göra jobbet ordentligt
Är ansvarstagande och självgående
Kommunicerar obehindrat på svenska
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com
