Förskollärare Ytterharnäs förskola

Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Ytterharnäs förskola ligger nära havet i utkanten av Gävle med ett härligt grönområde runtomkring där alla barn och vuxna vistas varje dag. Varje barns unika behov och potential är i centrum för allt vi gör. Som förskollärare hos oss får du möjlighet att skapa och ge varje barn den bästa starten på sin resa mot kunskap och självständighet. Vi arbetar tematiskt och fokuserar på att utveckla förskolans läs och lärmiljöer med bla högläsning och rörelse. Ytterharnäs Förskola har fyra avdelningar, Nyckelpigan, Humlan, Fjärilen och Trollsländan och vi arbetar idag åldersindelat.
Vill du vara delaktig i barns lärande och utveckling? Gillar du att se barn växa och utvecklas? Är du en utbildad, pedagogisk och engagerad förskollärare som är van vid att ta stort ansvar? Bra, då kan denna tjänst vara något för dig! Kom och gör Gävles barns framtid med oss.
Förskolans verksamhet styrs utifrån skollag och läroplan för förskolan. Du kommer att arbeta i arbetslag där du som förskollärare har huvudansvar för undervisningen på förskolan som grundar sig i vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. I arbetet som förskollärare ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten tillsammans med kollegor enligt beslutade mål och riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass. Eller pågående utbildning förskollärarprogrammet, med examen i januari 2026. Du ska även vara väl förtrogen med förskolans läroplan, det systematiska kvalitetsarbetet och andra styrdokument som används inom förskolans verksamheter. Vidare krävs goda språkliga och kommunikativa färdigheter på svenska, i såväl tal som skrift. Erfarenhet av de olika digitala verktygen, vi lägger stor vikt i dokumentation.
Det är meriterande för denna tjänst om du har kunskap och erfarenhet att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd och erfarenhet av AKK och TAKK. Samt erfarenhet av att arbeta tematiskt och i systemet Unikum.
Som förskollärare på Ytterharnäs förskola ska du som pedagog har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att alla i ditt team skall lyckas i sina olika roller. Du inger förtroende och skapar tillit. Du har förmåga att sprida lugn och stabilitet, samt är strukturerad och planerar ditt arbete väl. Vidare har du förmåga att leda och motivera barnen, så de skall trivas och må bra på förskolan. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare och får de att känna tillhörighet och att vara inkluderad.
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå från värdegrunden i mötet med barn, vårdnadshavare, kollegor och chef.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Belastningsregistret beställer du på polisens hemsida, polisen.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
