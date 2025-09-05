Förskollärare till Tallåsgården
Gävle kommun, Valbo förskoleområde / Förskollärarjobb / Gävle Visa alla förskollärarjobb i Gävle
2025-09-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Valbo förskoleområde i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
På Tallåsgården ger vi barnen en trygg och stimulerande tillvaro. När vi har roligt lär vi bäst och i leken lär barnet sig det mesta. Förskolan ligger i Valbo och har fyra avdelningar. Här finns insiktsfulla och medvetna pedagoger som stödjer barnet, ger utmaningar, sätter gränser och som ser möjlighet till lärande och utveckling för varje barn. Vi är grönflaggcertifierade och arbetar ständigt för att nå nya mål. Vi är stolta att vi har egen matlagning och kock.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Är du en person som drivs av att leda och motivera barn? Är du van vid att ta stort ansvar och har ett genuint intresse för ditt arbete? Är du en samarbetsorienterad och strukturerad förskollärare som har förmågan att skapa förtroendefulla relationer till såväl barn, kollegor som vårdnadshavare? Bra! Kom och gör Gävles barns framtid med oss. Vi söker nu en förskollärare till Tallåsgården i Valbo.
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en förskollärarlegitimation med behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass. Du bör du ha goda kunskaper om digitala verktyg och om förskolans läroplan som du har förmåga att omsätta i praktiken på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Vi anser att det är viktigt för detta vikariat som förskollärare att du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som förskollärare. Vidare är det önskvärt om du har kunskap och erfarenhet av barn som är i behov av särskilt stöd samt att du har kunskap och erfarenhet av AKK och TAKK.
För att lyckas som förskollärare på Tallåsgården tar du initiativ i sociala sammanhang och är bra på att skapa förtroendefulla relationer. Du har en god samarbetsförmåga med andra människor. Vidare har du förmåga att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt uppnå resultat. Avslutningsvis är du duktig att leda och motivera dina kollegor samt att du kan sätta upp mål och riktning för verksamheten. Du har förmågan att delegera arbetsuppgifter samt ger råd, stöd och möjlighet för dina kollegors utveckling.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275434". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Valbo förskoleområde Kontakt
Biträdande rektor
Eva Grönlund eva.gronlund@gavle.se 026-17 24 83 Jobbnummer
9495654