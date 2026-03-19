Förskollärare till Skogsbackens förskola
2026-03-19
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-03-19Beskrivning
Välkommen att söka som förskollärare till Bor-området med nuvarande placering på Skogsbackens förskola, som ligger i det natursköna Gällaryd.
Förskolan består av två avdelningar och har en kreativ utegård och nära till skogsområde. Vi samarbetar mycket och alla barn är allas barn på vår förskola. Vi jobbar för en hållbar utveckling för både lärande och miljön.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare arbetar du utifrån läroplanens uppdrag och ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Du tillsammans med arbetslaget jobbar aktivt och systematiskt med pedagogisk planering, observation, dokumentation, reflektion, uppföljning och analys. Som förskollärare skapar du en god grund för barns utveckling och lärande utifrån en stimulerande och kreativ lärmiljö. Arbetssättet utgår ifrån att du tillsammans med barnen är en glad, nära och medforskande pedagog. Du ska ha ett förtroendefullt och nära samarbete med vårdnadshavare och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker förskollärare med lärarlegitimation som har god insikt i förskolans pedagogiska uppdrag, samt kompetens för att arbeta med digitala verktyg för dokumentation.
Du har ett pedagogiskt synsätt som förenar professionell omsorg och undervisning. Ditt medarbetarskap utgår ifrån läroplanens och kommunens värdegrund. Du är lösningsfokuserad och har förmågan att ställa om och möta vardagen på andra sätt än vad som kanske från början var planerat.
Vi vill att du bifogar ett personligt brev och cv där du även presenterar dig själv och berättar om dina tankar kring ditt arbetssätt och din bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot Din ansökan!Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/168". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Skogsbackens förskola Kontakt
Helen Gustavsson, rektor 0370-377304 Jobbnummer
9807458