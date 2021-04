Förskollärare till Högbergets förskola - Ludvika kommun - Förskollärarjobb i Ludvika

Prenumerera på nya jobb hos Ludvika kommun

Ludvika kommun / Förskollärarjobb / Ludvika2021-04-07I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn- och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, särskola och även Individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.Högbergets förskola tillhör Knutsbo/Junibackens skolområde. Förskolan ligger naturskönt med direkt anslutning till skogen vilket utnyttjas i verksamheten. Förskolan har omkring 40 inskrivna barn fördelade på 2 avdelningar och är en mångkulturell förskola.2021-04-07Pedagogiskt arbete med barn i åldern 1-5 år. Du ansvarar tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, genomförande, dokumentation och uppföljning/utvärdering av verksamheten utifrån gällande styrdokument.Ni skapar en miljö tillsammans i arbetslaget som utgår från barnens behov och intressen, där barnen får känna inflytande och vara delaktiga i utformningen av förskolans miljö och verksamhet.Som förskollärare i förskolan tar du ansvar för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Samarbete med föräldrar och övrig personal.Ludvika kommun satsar på arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan. Genom den pedagogiska dokumentationen följs förskolan upp, utvärderas och utvecklas.Kvalifikationer:Du har förskollärarutbildning och förskollärarlegitimation är ett krav.Du har ett positivt förhållningssätt i mötet med människor och har en god samarbetsförmåga och ser arbetslaget som en tillgång där vi tillsammans driver verksamhetsutveckling. Du har förmåga att skapa lugn och trygghet i barngruppen.Du har goda kunskaper om lekens betydelse för lärande och små barns utveckling. Du kan arbeta självständigt och har lätt att skapa goda relationer med barn och vuxna.Goda kunskaper av Unikum och att kunna beskriva nyttan av att använda verktyget för dokumentation.Erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn är en merit.Kunskaper om specialpedagogik eller kommunikation och tydliggörande pedagogig är meriterande.Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Den vi söker ska känna stor glädje till hela förskolläraruppdraget och kunna ta stort ansvar för läroplanens alla delar.AnställningsvillkorTillsvidareanställning. Heltid. 2021-08-01 eller enligt överenskommelseAnn-Sofie Gunnarsson, rektor 0240 - 58 56 90Facklig kontaktpersonLärarnas Riksförbund, via kommunens växel 0240 - 86 000Lärarförbundet, via kommunens växel 0240 - 86 000AnsökanVälkommen med din ansökan senast 2021-04-18. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-18Ludvika kommun5677274