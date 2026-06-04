Förskollärare till förskolan Vallmon
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Kalmar Visa alla förskollärarjobb i Kalmar
2026-06-04
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med goda resultat för eleverna och en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Förskolan Vallmon finns i södra delen av Kalmar tätort i närheten av Falkenbergsskolan.
Hos oss bedrivs pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vi söker dig som brinner för ditt uppdrag som förskollärare. Du har också drivkraften att vidareutveckla vår förskola ihop med dina kollegor. Du tydliggör och synliggör vår verksamhet och barnens lärprocesser genom pedagogisk dokumentation. I allt ditt arbete har du, som vi andra, ett förhållningssätt som utgår från FN:s barnkonvention.
Du, tillsammans med dina kollegor arbetar ständigt utifrån att utveckla, reflektera över samt vara en närvarande pedagog. I våra Lärmiljöerna strävar vi efter ska skapa nyfikenhet och kreativitet, samt ge stöd för olika organisatoriska lösningar, arbetssätt och metoder.
På förskolan Vallmon vill vi att alla ska känna sig välkomna och strävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavare, kollegor och barn. Vi är lyhörda, ser olikheter som något positivt och jobbar ständigt med att skapa goda relationer. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor men känner dig också trygg med att arbeta självständigt. Du har lätt för att skapa förtroende, är lyhörd, vågar tänka i nya banor.Kvalifikationer
Du är legitimerad förskollärare och arbetar pedagogiskt utifrån funktionsbeskrivning och styrdokument i barngrupp med övriga i kollegor på förskolan Vallmon. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och ser möjligheter.
Du har ett positivt och reflekterande förhållningssätt som bidrar till ett socialt och öppet klimat. Du är stolt över ditt yrkesval, inspireras av utmaningar och arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi förväntar oss att du är en närvarande, medforskande och en "genuint nyfiken" pedagog.
Rekryteringen kommer ske löpnande. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
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391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor förskolan Vallmon
Marie Alexandersson 010-352 63 81 Jobbnummer
9946797