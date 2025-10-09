Förskollärare till Förskolan Kosmos
Ystad kommun / Förskollärarjobb / Ystad Visa alla förskollärarjobb i Ystad
2025-10-09
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
På förskolan Kosmos vill vi att alla ska få uppleva magiska ögonblick varje dag! Här ska alla känna sig välkomna och tillsammans levandegör vi vår vision "Omsorg om det lilla, stora och varandra". Förskolan Kosmos är en plats för möten, en plats för att växa tillsammans. En plats för att undersöka, upptäcka och skapa relationer till varandra och till vår omvärld. En plats för demokrati, delaktighet och goda relationer. En plats att må bra på och känna tillhörighet genom att leka tillsammans som skapar en god omsorg med en stark trygghetPubliceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa förutsättningar för att alla barn ska känna trygghet, tillit till sina förmågor och framför allt att de ska känna glädje att komma till vår förskola.
Förskolan Kosmos är en Reggio Emilia inspirerad förskola och utifrån våra styrdokument, skollagen och läroplanen för förskolan (Lpfö -rev 2025) arbetar vi målmedvetet med hundraspråkligheten i olika projekt. Med det menar vi att musik, naturvetenskap, ateljéverksamhet, teknik, miljö/hälsa, drama, matematik, språk, kommunikation, rörelse, att främja psykisk hälsa och värdegrundsarbete tillsammans bildar en helhet i vår undervisning som vi kallar "grytor".
Redskap som vi använder för att kvalitetssäkra vår undervisning är att vi använder oss av projektplanering, pedagogisk dokumentation, reflektion, fokusgrupper och vårt dokumentationsverktyg V-klass.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är legitimerad förskollärare med ett stort engagemang som är redo för att välkomna och öppna dörrar för våra barn.
Som förskollärare hos oss är det viktigt att:
• Du har förmågan att skapa goda, ärliga relationer med barn och vuxna och vet att ett gott bemötande med ett professionellt förhållningssätt är avgörande faktorer för barns utveckling och lärande.
• Du har barnen i fokus och ser utbildningen som en helhet.
• Du har en stor ansvarskänsla och är drivande i ditt uppdrag.
• Du har förmåga att systematiskt planera, genomföra, analysera samt följa upp och dokumentera barns lärande för att utveckla din undervisning.
• Du har mod och är kreativ för att anta de utmaningar som finns i arbetet och vill gärna utvecklas inom yrket.
• Du vill arbeta för ett kollegialt lärande där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans och blir bättre tillsammans.
• Som förskollärare hos oss vill du vara med och forma verksamheten,
• Du har god samarbetsförmåga, goda kunskaper och en förtrogenhet med skollagen och förskolans läroplan.
• Du bidrar med nyfikenhet, arbetsglädje och självledarskap.
• Du sprider arbetsglädje och är genuint engagerad i ditt yrke.
• Du vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för barn, vårdnadshavare och kollegor.
Med barnen i fokus ser du verksamheten som en helhet och trivs i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens.
Det är viktigt att du ser olikheter som en tillgång och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282520". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Lena Larsson lena.a.larsson@ystad.se 0411-57 76 16 Jobbnummer
9547878