Förskollärare till förskolan Blåsippan
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn / Förskollärarjobb / Eksjö Visa alla förskollärarjobb i Eksjö
2026-03-17
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Inom förskolans värld i Eksjö kommun gör vi allt vi kan för att rusta barnen för framtiden. I våra verksamheter ska barnen må bra och vara trygga. De ska få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. De ska inspireras till en livslång lust att lära. Vi tror på det kollegiala lärandet där vi hjälper varandra att lyckas i vårt viktiga uppdrag. Arbetsglädje, samarbetsvilja och en gemensam samsyn tar oss framåt. Till vår hjälp driver vi också ett lyckat digitaliseringsarbete som gör att vi kan sprida och ta vara på kunskaper inom verksamheterna, samtidigt som barnen får möjlighet att lära på nya sätt.
All tillsvidarepersonal kommer erbjudas arbetskläder.
Om du är nyexaminerad förskollärare tilldelas du en mentor för att få en bra start i yrket.
Blåsippans förskolas ledord är glädje, engagemang, öppenhet, vi-känsla och allas lika värde. Vi strävar efter att dessa värdeord leder oss i vårt arbete på förskolan. Blåsippan har en fantastisk förskolegård, med skogen inpå knuten. Utomhusmiljön är varierad och inbjuder till mycket att upptäcka. Det mesta finns inom räckhåll, såsom bärbuskar, fruktträd, odlingar och insektshotell.
Vår profilering är Hälsofrämjande utomhusmiljöer och hållbar utveckling. En inriktning som kändes naturlig efter att ha deltagit i forskningsprojektet "Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa inlärning och hållbarhet". På Blåsippan följer vi odlingsprocessen och har på så sätt möjlighet till upplevelser av att odla från jord till bord. Vi har påbörjat denna resa och försöker ständigt utveckla oss och prova nya vägar. Om du tycker att det här låter intressant, har du nu chansen att vara med och bidra.
Röster från personalen:
"Vi är nyfikna och medforskande pedagoger som upptäcker tillsammans med barnen. På Blåsippan möts du av en välkomnande atmosfär. Från vikarier får vi ofta höra att det är lätt att komma in i gemenskapen på Blåsippan, hos oss är alla respekterade och välkomna!"
"Det som kännetecknar Blåsippan är glädje och engagemang. Vi bedriver projektarbeten både inom och utomhus. På Blåsippan finns möjlighet att utvecklas genom det kollegiala lärandet."Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt verksamhetsplan.
Erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.
Ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
Ansvara för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen.
Bidra till att förskolan kan erbjuda en miljö som inspirerar, utvecklar och utmanar barns lärande genom meningsskapande.
Arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt gentemot ditt uppdrag i läroplanen.
Variera ditt arbetssätt för att tillsammans med arbetslaget utveckla en lustfylld och lärorik miljö som lägger grunden för det livslånga lärandet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.
Som förskollärare har du god kännedom om de styrdokument som ligger till grund för förskolans arbete. Du är ansvarfull och insatt i det systematiska kvalitetsarbetet. Du har ett positivt förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och du kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv i varje möte med kollegor, barn och vårdnadshavare. Du är öppen för att lära av andra och bidrar med egen kunskap och erfarenhet.
Dina pedagogiska relationer bygger på lyhördhet och dialog.
Du har barnet i fokus och du bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt.
Du är initiativtagande och har fokus på att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor i enlighet med förskolans läroplan och styrdokument.
Vi söker förskollärare med goda ledaregenskaper som är nyfiken på rollen som lärledare. Du kommer erbjudas lärledarutbildning och har därigenom goda möjligheter att växa och utvecklas.
Vi ser gärna att du har intresse av eller har erfarenhet inom utomhuspedagogik.
ÖVRIGT
Är du den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312432-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Arbetsplats
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Kontakt
Rektor förskola
Linda Lövdahl Östberg linda.lovdahl-ostberg@eksjo.se 0381-36669 Jobbnummer
9801125