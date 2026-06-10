Förskollärare till Förskolan Backagården
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2026-06-10
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Förskolan Backagården i Stora Mellösa söker en målinriktad och engagerad förskollärare som sätter barnen i fokus. Vill du bidra till en trygg, utmanande och lärorik utbildning kan du vara rätt person för oss!
Om tjänsten
På förskolan Backagården söker vi ytterligare en förskollärare, som tillsammans med övriga kollegor vill arbeta för att erbjuda barnen en trygg, rolig och utforskande vardag på förskolan. Du får vara med och utforma en utbildning där barnen får förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Barngruppen och samspelet mellan barn och vuxna är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Din roll som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget skapa förutsättningar för varierade undervisningssituationer, där barn får utrymme att utvecklas både enskilt och tillsammans med andra barn. Du är en betydelsefull vuxen, både för barnen och för dina kollegor.
Planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare tillägnat sig. Ditt uppdrag som förskollärare är enligt läroplanen att värna om att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan är en del av undervisningen. Att utveckla pedagogiskt innehåll och inspirerande, tillgängliga lärmiljöer är en viktig del i ditt uppdrag som förskollärare.
Du har schemalagd tid för enskild reflektion och planering, reflektionstid med övriga förskollärare samt i arbetslaget. Alla arbetslag har kontinuerlig handledning med förskoleområdets specialpedagog. Arbetskläder ingår i arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
tillsammans med arbetslaget arbetar du för att erbjuda en trygg omsorg i utbildningen
under ledning av förskollärare använder du metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
du medverkar till att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvärderas
du arbetar för att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda
du arbetar för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande
under ledning av förskollärare medverkar du till utvecklingssamtalens innehåll och genomförande
du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Förskolan består av tre avdelningar med åldersindelade barngrupper. Avdelningarna arbetar nära varandra och detta skapar förutsättningar för barn och vuxna att lära känna varandra och känna sig trygga med alla.
Förskolan har en stor trädgårdsliknande gård som inbjuder till lek, rörelse och utforskande. Här finns cykelslinga, pulkabacke, sandlek, skogsparti, odlingsytor med träd och buskar och gröna kullar som stimulerar barnens fantasi och motorik. Vi gör även utflykter i vår närmiljö. Miljöerna, både inne och ute, är utformade för att vara mötesplatser där ett utforskande kan ta sin början och pågå över tid.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på http://www.orebro.se/jobb/forskollarare!Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Som person är du trygg och stabil och har enkelt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina uppgifter och kommer med lösningar i arbetsrelaterade frågor. Du har en god samarbetsförmåga, är inlyssnande och kommunicerar med såväl kollegor som barn och vårdnadshavare i tal och i skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande
utbildning/vägledare i ICDP
erfarenhet av att arbeta projektinriktat
erfarenhet av att arbeta utifrån en språk- och kunskapsutvecklande arbetssättTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan tillsammans med behörighetsförteckning, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 17 juni. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Du kan därför komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fö 407/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Sveriges Lärare +4619215120 Jobbnummer
9956599