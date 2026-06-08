Förskollärare till Fagrabäcks förskola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Växjö Visa alla förskollärarjobb i Växjö
2026-06-08
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en centralt placerad förskola i Växjö, med stora lokaler och en fantastisk skogsutegård? Välkommen till oss på Fagrabäcks förskola.
Kommande läsår gör vi en satsning på estetiska ämnen. Här kommer vi ta hjälp av en ateljerista som all personal får möta varje vecka. Med utgångspunkt i olika material fokuserar vi på att tillsammans öka vår materialkännedom, vår kunskap och undervisningsmetoder som vilar på vetenskaplig grund.
Fagrabäcks förskola har idag en stor andel förskollärare men anställer fler eftersom vi har ett utökat behov . Rekrytering sker till en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år.
Som förskollärare har du kunskap och idéer om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskaper om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Vi ser gärna att du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.
På förskolan vill vi ge oss tid att fylla på inifrån, för ett hållbart arbetsliv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, tidigare erfarenhet av pedagogisk arbete är meriterande.
Vi tänker att du är en förskollärare som fokuserar på barn och familjers bästa. Du har förmåga att skapa nyfikenhet och engagemang, vilket bidrar till barns trygghet och lärande. Du ser det som naturligt att ta plats i gruppen, arbetsleda och skapa relationer med dem du har runt omkring dig. Du har nära till lek och förmedlar glädje och energi. Du agerar likt en förebild och arbetar gärna processinriktat. Vidare är du nyfiken på forskning och tar stöd av aktuellt forskningsläge vid val av undervisningsmetoder. Du är metodisk och kan reflektera och analysera för att förstå hur du kan påverka barns förändrade kunnande. Du tycker om att lära nytt och vill vara med och utveckla förskolan i sin helhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 233/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Eva Nordfält 0470-79 64 91 Jobbnummer
9951341