Förskollärare sökes till vårterminen 26

2025-11-09
Förskollärare sökes till Brandströmska stiftelsen för kristen skolverksamhet
Är du en engagerad och omtänksam förskollärare som vill vara med och skapa en trygg och meningsfull miljö för barn? Då kan du vara den vi söker!
Om oss: Vi är en kristen förskola som värdesätter en god och trygg lärandemiljö för våra barn. Vi strävar efter att förmedla värderingar som grundas på kristen tro och omsorg om varandra, samtidigt som vi erbjuder en stimulerande och utvecklande pedagogik.
Vi söker: En passionerad och ansvarstagande förskollärare som vill vara med och utveckla vår förskola och bidra till barnens lärande och välmående. Du har en förmåga att skapa goda relationer med barn, kollegor och föräldrar och du ser det som en självklarhet att integrera kristna värderingar i undervisningen.Publiceringsdatum2025-11-09Kvalifikationer
Förskollärarexamen och förskollärarlegitimation
Erfarenhet av arbete inom förskola är meriterande
Engagemang för barns utveckling och lärande
God förmåga att arbeta både självständigt och i team
En kristen livssyn och vilja att verka i en kristen miljö
Vi erbjuder:
Ett engagerat och välkomnande arbetslag
En arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas
En meningsfull tjänst där du gör skillnad i barns liv
Möjlighet att kombinera pedagogiskt arbete med kristen tro i vardagen
Tjänstgöringsgrad: 100% eller 75%
Placering: Förskolan Nylöse, Ambrosiusgatan 1, 41517 Göteborg
Ansökan: Skicka din ansökan tillsammans med CV, personligt brev, legitimation och referenser senast 2025-12-15 till förskolans rektorgenna.gronwald@brandstromska.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: genna.gronwald@brandstromska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift För Kristen Skolverksamhet
Ambrosiusgatan 1 (visa karta
)
402 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Brandströmska / Stiftelsen För Kristen Skolverksamhet Kontakt
Rektor
Genna Gronwald genna.gronwald@brandstromska.se 0761819719 Jobbnummer
9595571