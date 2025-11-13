Förskollärare sökes
Stugans Privata Förskola ekonomisk förening / Förskollärarjobb / Strängnäs Visa alla förskollärarjobb i Strängnäs
2025-11-13
Vi söker en utbildad legitimerad förskollärare med att aktivt intresse för friluftsliv och natur. Du uppmuntras att ta eget ansvar och ha ett stort engagemang i verksamheten och delta i att utveckla den i stort och smått tillsammans med övrig personal. Har Du erfarenhet och/eller utbildning i utomhuspedagogik är detta naturligtvis en merit men inget krav då det finns bra möjligheter att gå utbildningar. Vi är alla olika i arbetsgruppen men vi värdesätter alla värme och arbetsglädje som en källa för kreativitet i arbetet.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Som pedagog på Stugan får Du möjlighet att arbeta i en förskola som prioriterar hög personaltäthet och små barngrupper. Alla pedagoger arbetar nära tillsammans och deltar aktivt i planering och utveckling av verksamheten. Eftersom vi är medlemmar i Friluftsfrämjandet ingår friluftsliv, miljömedvetenhet och uteliv som en viktig del. Ett synsätt som uppskattas mycket av personal, barn och föräldrar. Matlagning utomhus kan ingå i tjänsten. För den som är matlagningsintresserad finns här möjlighet till egen kreaktivitet och planering.
Arbetsplatsen:
Stugans privata förskola är beläget i rymliga lokaler med inhägnad gård i den vackra naturen på Tosterö i Strängnäs. Vår inne- och utemiljö stimulerar till fantasifull lek, utveckling och lärande. Vi har den stora fördelen att ha skogen, ängen och vattnet inpå knuten. Stugans förskola grundades 1 augusti 1994.
Vi bedriver en stor del av vår pedagogiska verksamhet utomhus. Många måltider äter vi också utomhus. Vi vill lära barnen att alla kan och bör bidra till en positiv utveckling av vår natur och miljö. Vi arbetar efter friluftsfrämjandets normer och är en certifierad Skogsmulleförskola. Grunden för oss är att vi ska ha en välutbildad och kompetent personal, alla har möjlighet att gå utbildning i utomhuspedagogik. Vi arbetar för att alla barn, föräldrar och personal ska vistas i en trygg och trivsam miljö och att vi ska roligt tillsammans!
Övriga villkor:
Vi önskar en anställning från februari-26 men är flexibla vad gäller start. Har Du uppsägningstid är detta inget hinder. Tjänstgöringsgraden kan diskuteras mellan 75-100%. Pedagogerna får regelbundet gå kurser och utbildningar efter intresse och behov.
Andra uppgifter:
Vi går igenom ansökningarna löpande, skick därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: info@stugansforskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stugans Privata Förskola ekonomisk förening
, http://www.stugansforskola.se/kontaktsida
Sundbyvägen 15 (visa karta
)
645 51 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Stugans privata förskola Kontakt
Rektor
Jaser Abbas jaser.abbas@hotmail.se Jobbnummer
9602329