Förskollärare Prästbol förskola
Sunne kommun, Lärande och utbildning / Förskollärarjobb / Sunne Visa alla förskollärarjobb i Sunne
2025-10-27
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunne kommun, Lärande och utbildning i Sunne
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Beskrivning
Förskolan Prästbol ligger i Östra Ämtervik.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare är du delaktig i att planera, organisera och utveckla förskolans verksamhet tillsammans med kollegor i enlighet med läroplanen.
Kvalifikationer
Du skall vara legitimerad förskollärare. Våra förväntningar på dig är att du ska kunna ge barnen pedagogiska utmaningar, vara flexibel, positiv, engagerad, och ha förmågan att entusiasmera dina kollegor. Du ska vara ansvarstagande samt ha god samarbetsförmåga. Du ska trivas med att arbeta i arbetslaget såväl som självständigt. Självklart är du väl förtrogen med våra styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet samt har förmåga att leda och driva detta i praktiken
Övrigt
Som legitimerad förskollärare har du 6 timmar avsatt tid i veckan för planering.
Tjänsten är en visstidsanställning under perioden 2026-01-07 till och med 2026-07-05. Innan anställning kan ske skall giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/135". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Arbetsplats
Sunne kommun, Lärande och utbildning Kontakt
Helena Sundqvist rektor 0565-16415 Jobbnummer
9576640