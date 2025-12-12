Förskollärare på förskolan Silverpoppeln
Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas.
Välkommen att forma framtiden med oss - det livslånga lärandet börjar i förskolan!
Silverpoppelns förskola öppnade i april 2019 och ligger centralt på Göta. Vi har en mångfald av olika kulturer och språk och därför har vi valt profilering SPRÅK OCH KOMMUNIKATION med IKT som verktyg. På förskolan har vi 120 barn och vi är 25 kompetenta pedagoger som arbetar tillsammans för våra barns bästa.
Vi arbetar språkfrämjande genom att erbjuda barnen möjlighet till lek, samspel och kommunikation både inne och ute. Språk utvecklas i mötet med andra vuxna och barn samt genom konkreta upplevelser av händelser, miljöer och aktiviteter. Utifrån detta har vi skapat många platser där barnen kan mötas, utforska och utvecklas tillsammans.
Vi ger barnen förutsättningar att både leka och utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer, såsom bild, form, drama, teater, rörelse, sång och musik. Digitala verktyg används som ett komplement för att stödja arbetet och ge leken och lärandet en ny dimension
Vi på Silverpoppeln erbjuder dig en arbetsplats där glädje, vi-känsla och en positiv barnsyn står i centrum. Vi vill att du tillsammans med oss bidrar till det fortlöpande utvecklingsarbetet i verksamheten.
Vi söker dig som delar vårt engagemang för vår profil Språk och kommunikation, där digitala verktyg används för att stärka barnens lärande. Du är en nyfiken och medforskande pedagog som med sin närvaro, professionalitet och glädje vill bidra till varje barns lärande och utveckling.
Hos oss arbetar du aktivt för att skapa en trygg, lärorik och kreativ vardag för alla barn. Vi värdesätter arbete i mindre grupper där barnen får möjlighet att bygga relationer, känna trygghet och utveckla sitt lärande i nära samspel. Vårt arbete är temainriktat och grundar sig i barnens intressen, samt förskolans och läroplanens målområden. Tillsammans utforskar vi de idéer och frågor som uppstår och låter barnens nyfikenhet leda oss vidare in i nya projekt och upptäckter.
Det kollegiala lärandet är centralt hos oss. Genom välfungerande kompetensutveckling och handledning stöttas du kontinuerligt i att utvecklas i din roll som förskollärare. Vår tydliga organisation och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete ger dig goda förutsättningar att fokusera på det pedagogiska uppdraget.
Övrig information
Inom Förskoleförvaltningen har vi fria pedagogiska luncher, arbetskläder och du som förskollärare har dessutom i genomsnitt fem timmar planeringstid i veckan. Vi erbjuder även utbildad mentor om du är ny inom yrket, samt möjligheter till fortbildning och kollegialt lärande. Läs mer om oss och hur det är att jobba i förskolan!
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Borås Stad tillämpar även rökfri arbetstid.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättning och förmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. För att passa in på Silverpoppelns förskola behöver du vara en bra lagspelare och ha en god samarbetsförmåga. Du ska vara idérik, prestigelös, målmedveten, ansvarstagande och lösningsfokuserad.
Vi ser det också som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet som ateljérista då var nuvarande ateljérista går i pension. Så ansöker du
