Förskollärare med montessoriutbildning
Montessori-Bjerred Ekonomisk Fören / Förskollärarjobb / Lomma Visa alla förskollärarjobb i Lomma
Montessori Bjerred är en grundskola och förskola belägen i utkanten av Borgeby. Borgeby tillhör Lomma kommun. Vi arbetar åldersblandat där montessoripedagogiken genomsyrar all verksamhet.
Vi söker nu en förskollärare gärna med montessoribakgrund eller montessoriutbildning till en våra avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. Du ska ha erfarenhet av förskola och kommer arbeta med ytterst kompetenta kollegor. Du ska vilja arbeta i ett arbetslag, då alla pedagoger i huset har ett nära samarbete under dagen. På din avdelning kommer du att ha ett nära samarbete med en kollega.
Anställningsformen är heltid. Anställningen är tillsvidare och startar omgående eller enl. överenskommelse.
All erfarenhet och kunskap om Montessoripedagogiken är meriterande. Att du är intresserad av att lära dig mer av pedagogiken ser vi som en självklarhet.
Föreningen är en ekonomisk förening och drivs som ett föräldrakooperativ helt utan vinstintresse. Föreningen har en tillsatt styrelse och en anställd rektor som ansvarar för att leda verksamheten på förskolan.
Den pedagogiska inriktningen är Montessoripedagogik.
Vi arbetar med montessoripedagogiken som en röd tråd i hela vår verksamhet i samklang med våra värdeord: trygghet, gemenskap, utveckling och glädje.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten. Vi tillämpar provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: annika.albihn@bjerred.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montessori-Bjerred Ekonomisk Fören
Norra Västkustvägen 80 (visa karta
)
237 22 BJÄRRED Arbetsplats
Montessori Bjerred Ek.Förening Kontakt
Rektor
Annika Albihn annika.albihn@bjerred.se Jobbnummer
