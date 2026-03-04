Förskollärare i förskoleklass
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Ditt nya jobb:
Arbetet innebär att du tillsammans med kollegor planerar, genomför och följer upp det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och lärande miljö där elever känner sig sedda och får goda förutsättningar att utvecklas. I rollen ingår att arbeta utifrån gällande styrdokument och att omsätta deras mål i det dagliga arbetet. Du arbetar närvarande och engagerat genom att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. I arbetet medverkar du aktivt till att verksamheten utvecklas på ett positivt sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad förskollärare
* Har erfarenhet av arbete i förskoleklass
* Har god kännedom om förskoleklassens uppdrag
Du är en ansvarstagande person som arbetar strukturerat och tydligt, både i din planering och i mötet med eleverna. Du har en god samarbetsförmåga och trivs i nära samarbete med kollegor. I ditt arbetssätt agerar du tryggt och stabilt, och du bidrar med en positiv inställning i vardagen. Du är kreativ och lyhörd, och har lätt för att anpassa dig efter elevernas behov och ser utveckling av verksamheten som en naturlig del av arbetet.
Vid urvalet kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten.
