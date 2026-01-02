Förskollärare Edsta förskola
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Förskollärarjobb / Hudiksvall Visa alla förskollärarjobb i Hudiksvall
2026-01-02
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen i Hudiksvall
Edsta förskola är en miljöcertifierad förskola som ligger på landsbygden en mil ifrån Hudiksvall.
Förskolan är sammanbyggd med Edsta skola F-6. Intill förskolan finns skogen med elljusspår och fotbollsplan som bjuder in till lek, utforskande och kreativitet utifrån barnens intressen. På vintern finns skidspår och isbana. Förskolan vistas mycket utomhus där vi utforskar och lär tillsammans.
Edsta arbetar i sin undervisning med att synliggöra och utveckla språk, matematik, naturvetenskap och teknik konkret i ett meningsfullt sammanhang i barnens vardag, där dokumentation och reflektion är viktiga delar som leder oss framåt. Det kollegiala lärande är viktigt för oss och vi delar gärna med oss av våra idéer och tankar till varandra. I förskolans enhet ingår också Björkbergs förskola och Malsta förskola och ett fördjupat samarbete med kollegialt lärande sker mellan dessa förskolor.
Hos oss är varje medarbetare en viktig pusselbit i barnens livslånga lärande. Vi ser olikheter som en styrka och arbetar för att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förmågor och ha inflytande över sin dag och sitt lärande
Vill du vara en i laget och få utvecklas tillsammans med rektor, specialpedagog, ledningsresurs, senior förstelärare, förskollärare och barnskötare att utveckla verksamheten med barnen i fokus på vår natursköna förskola. Vi söker dig som är nyfiken, driven och gillar utveckling med det spännande uppdraget att systematiskt och målmedvetet skapa en gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt Läroplan och Skollag.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten till vår förskola och vi ser fram emot att träffa dig!Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Som ansvarig förskollärare arbetar du med att:
Ansvara tillsammans med en förskollärare för planering, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten utifrån förskolans läroplan. Tillsammans med arbetslaget genomföra pedagogisk verksamhet för barn i åldersgruppen 1-5 år. Arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion.
Hos oss är du en del av ett arbetslag som stödjer varandra i alla situationer, oavsett var på förskolan man arbetar. Här ser vi alla barn som allas barn och samarbetar mycket över avdelningarna. Det bidrar till att barnen blir trygga med pedagogerna.
Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att skapa gemensam samsyn kring vårt uppdrag enligt Skollag och Läroplan. Här är det kollegiala lärandet väldigt viktigt och vi delar med oss av våra tankar och idéer till varandra. Vi arbetar med dokumentationsverktyget Unikum, där vi systematiskt dokumenterar och ger vårdnadshavarna möjlighet till inflytande och delaktighet.
Hos oss har du möjlighet att utvecklas och växa i din roll som förskollärare. Vi erbjuder mentorsstöd under ett år för nyexaminerade förskollärare och arbetar utifrån en karriärtrappa vilket erbjuder karriärmöjligheter för förskollärare. Vi är en av Sveriges första kommuner att erbjuda förskollärare att bli förstelärare.Profil
Vi söker legitimerad förskollärare och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är engagerad, strukturerad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du besitter god samarbetsförmåga och är lyhörd. Du kommunicerar, kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är viktigt att du är självständig, ansvarsfull, positiv och att du ger barn, vårdnadshavare och personal ett professionellt bemötande.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Sara Humla +4665038692 Jobbnummer
9667331