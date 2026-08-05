Förskollärare
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2026-08-05
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Till Förskolan Tittut söker vi nu en förskollärare!
Tjänsten är ett vikariat from september till 270630 med ev förlängning.
Här på Tittut har vi 26 barn, två förskollärare, tre barnskötare och en resurs. Vi arbetar just nu med att utveckla vår förskola till en förskola där vi inspireras av Reggio Emilia, där barn och pedagoger möts tillsammans i olika lärande miljöer.
Du som söker får gärna ha erfarenhet av att arbeta aktivt med lärmiljöer, men det är inget krav! Ett krav är däremot ett intresse för barn och deras väg till utveckling, en "Ja! Det gör vi!" - inställning och en vilja att ha roligt på jobbet tillsammans med barn och kollegor!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens avslut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: rekrytering@lisali.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare Tittut". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lisali ekonomisk förening
Sernanders väg 14 (visa karta
)
752 62 UPPSALA Arbetsplats
Tittuts förskola Kontakt
Rektor, Tittuts Förskola
Linda Otterborn rektor@tittut.nu Jobbnummer
10023519