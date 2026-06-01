Förskollärare
2026-06-01
Vill du arbeta i en liten och familjär förskola där närhet till natur, rörelse och engagerade föräldrar står i centrum? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Förskolan Slåttet är Moras äldsta föräldrakooperativ som är beläget i Noret, nära Mora lasarett, köpcentrum och skogen. Förskolan bedrivs i en villa med stor trädgård som är vår förskolegård. Utanför grinden finns även en lekpark.
Vår barngrupp består av 22 barn i en trygg och hemtrevlig miljö med hög personaltäthet och ett nära samarbete mellan pedagoger och föräldrar.
Förskolan har en kristenprofil som överensstämmer med förskolans läroplan och värdegrund. Vi firar de stora högtiderna Jul och påsk.
Vi tycker det är viktigt att barnen får vara ute mycket, vilket oftast blir flera gånger varje dag. Genom att röra sig mycket och äta hälsosam mat som är lagad från grunden ger vi barnen möjlighet till en sund start i livet! Förskolan har en kokerska som planerar och beställer mat som föräldrarna hämtar från affären. När andan faller på lagar kokerskan mat vid vår grillplats!
En dag i veckan under vinterhalvåret har vi gymnastik. Under sommaren går vi till skogen och har verksamhet där!
Vi värnar om trygghet, gemenskap och respekt för varje individ. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
• Är legitimerad förskollärare
• Har erfarenhet av arbete inom förskoleverksamhet
• Är väl förtrogen med förskolans läroplan
• Har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift
• Kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret
• Körkort är meriterande
Som förskollärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla utbildningen utifrån förskolans läroplan. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor för att skapa en trygg, kreativ och lärorik miljö för barnen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Att du är trygg, ansvarstagande och har ett varmt bemötande mot både barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vi erbjuder
• Arbetskläder
• Kompetensutveckling
• Hög personaltäthet
• Planeringstid
• Friskvårdsbidrag
• Hälsoundersökning vart tredje år
• TBE vaccinering
• En familjär arbetsplats med engagerade föräldrar och närhet till naturen
Anställningsvillkor
• Tjänstgöringsgrad: 80%
• Månadslön
• Tillträde enligt överenskommelse
• Tjänsten kan tillsättas innan sista ansöknings dag
Är det dig vi söker? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: rektor@slattet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Slåttet Ekonomisk Förening
, http://www.slattet.se/
Slåttervägen 18 (visa karta
)
792 51 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Slåttet Ek Fören, Föräldrakooperativet Kontakt
Rektor
Karin Ericson rektor@slattet.se 0760212499 Jobbnummer
9940701