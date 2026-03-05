Förskollärare
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta förskollärare för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg i din yrkesroll och vill vara med och lägga grunden för det livslånga lärandet. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Är legitimerad förskollärare. Vi söker dig som har förskollärarexamen och lärarlegitimation. Vi välkomnar både dig som är nyutexaminerad och dig med flera års erfarenhet. Specialkompetens (t.ex. inom flerspråkighet, TAKK, utomhuspedagogik eller estetiska lärprocesser) är meriterande.
Har god samarbetsförmåga. Du trivs med att leda och arbeta i arbetslag tillsammans med barnskötare och andra pedagoger. Du är bekväm med att ta det övergripande pedagogiska ansvaret på avdelningen.
Är medforskande och närvarande. Du är nyfiken på barnens tankar och idéer, och har förmågan att fånga upp deras intressen för att utmana dem vidare i deras lärande.
Är en god kommunikatör. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. En viktig del av arbetet är den dagliga kontakten med vårdnadshavare samt att dokumentera verksamheten.
Har barnet i fokus. Du arbetar utifrån en helhetssyn på barnets behov av omsorg, utveckling och lärande, och ser varje barns unika förutsättningar.
Exempel på arbetsuppgifter
Pedagogiskt ansvar: Planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18).
Undervisning och omsorg: Vara en närvarande pedagog i både planerade aktiviteter och i den fria leken, samt ansvara för omsorgssituationer och måltider.
Pedagogisk dokumentation: Synliggöra barnens lärprocesser och verksamhetens kvalitet genom dokumentation i relevanta digitala verktyg (t.ex. Unikum, Tyra eller liknande).
Systematiskt kvalitetsarbete: Analysera och reflektera kring utbildningen tillsammans med arbetslaget för att driva verksamheten framåt.
Samverkan med hemmet: Ansvara för utvecklingssamtal, introduktion av nya barn (inskolning) och daglig dialog med vårdnadshavare.
