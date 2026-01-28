Förskollärare
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Var med och ge barn förutsättningarna att forma sin egen framtid!
Framtiden är full av möjligheter och på Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Hos oss får du vara en del av ett engagerat team som arbetar för att ge barn och elever de kunskaper och kompetenser som behövs i en ständigt föränderlig värld.Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Innovitaskolan Kalix förskola består av fyra avdelningar, två för de yngre barnen (1-3 år) och två för de äldre (3-5 år). Våra lärmiljöer är utformade för att främja självständighet, utforskande och kreativitet. Här möts barn av trygga vuxna som inspirerar, utmanar och stöttar i deras lärande och utveckling.
Vi söker dig som:
Är legitimerad förskollärare och brinner för barns lärande och utveckling.
Känner glädje och lust inför ditt uppdrag och som är trygg i din yrkesroll till en 1-3 års grupp.
• Du är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi och har ett professionellt förhållningssätt till barn, vårdnadshavare och kollegor.
Ser värdet i att arbeta med projekt och teman där barnens nyfikenhet står i centrum.
Vill vara med och utveckla lärmiljöer där barnen får möjlighet att påverka och utforska sin omvärld.
Bidrar med engagemang, trygghet och arbetsglädje i arbetslaget.
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med kreativa och inspirerande kollegor.
En förskola där barns delaktighet, lek och utforskande är i fokus.
Goda möjligheter till kompetensutveckling och att växa i din yrkesroll.
En arbetsplats där vi tillsammans arbetar för framtiden - varje dag.
Vill du vara med och göra skillnad? Skicka in din ansökan och bli en del av Innovitaskolan Kalix förskola!
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en 100% visstidsanställning till den 26/6
Tillträde: snarast
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag 15/2.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Johanna Ström på 076/ 103 08 51 eller mailadress johanna.strom72@innovitaskolan.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.
AcadeMedia Support AB (org.nr 556568-8479)
Innovitaskolan
9710577