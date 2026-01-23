Förskollärare
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Vi söker dig förskollärare som brinner för det kollegiala samarbetet kring förskolläraruppdraget. En förskollärare med ett pedagogiskt synsätt som förenar professionell omsorg och värdegrund genom undervisning, dokumentation och utveckling.
Förskolan Bergalyckan är en av Ljungby kommuns största förskolor, och är byggd 2019. Här är en stor och fin gård samt fin natur med härlig skog i sitt närområde.
Tillsammans gör vi på förskolan Bergalyckan spännande resor där målet är att lägga grunden för varje enskilt barns lustfyllda lärande. Vi tror på varje barns möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och förutsättningar genom att vi skapar förutsättningar till en lustfylld, trygg och kreativ lärmiljö för barnen.Förskolan Bergalyckan befinner sig i en mycket spännande utveckling och förändringsläge. Våra 10 avdelningar är organiserade i tvillingavdelningar med avdelningar för yngre åldrar samt avdelningar för äldre åldrar.
Förskolan har nu också börjat ett nytt samarbete med förskollärarutbildning i Ljungby, Jönköpings Universitet genom att bli VFU-skola med inriktning förskola.
Vårt upptagningsområde är spännande, där många kulturer möts och språket är en viktig del i det pedagogiska arbetet.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Verksamheten utgår ifrån våra styrdokument LPFÖ 18 samt Ljungby kommuns mål och vision.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad och som kan ställa om och möta vardagen på förskolan utifrån en balanserad undervisning och omsorg samt en flexibilitet inför dagsrytm och behov som gynnar barnets bästa. Här får du möjligheter att utifrån styrdokument och kollegialt lärande vara med och utforma och utveckla verksamheten både enskilt och i arbetslag.Kvalifikationer
Du som söker är behörig och legitimerad förskollärare och som äger förmågan att kunna leda och fördela det pedagogiska uppdraget i arbetslaget, och där vi gemensamt skapar kreativa lärande miljöer för att möta och se barnet utifrån dess förutsättningar och behov.
Du ska ha kunskap om uppdraget, att dokumentera, god datorvana samt ha viljan att utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån våra styrdokument.
Som person är du kommunikativ, kunnig i pedagogiska frågor, flexibel, noggrann och har en god samarbetsförmåga. Du arbetar tydligt och strukturerat samt att du är lösningsinriktad.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
