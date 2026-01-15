Förskollärare
2026-01-15
Var med och forma framtidens förskola!
Vansbro kommun står inför byggandet av en ny förskola, och vi ser gärna att du är intresserad av att bidra med din kunskap och dina idéer i detta arbete. Vi samarbetar även med Högskolan Dalarna, som stödjer oss i utvecklingen av likvärdiga förskolor i hela kommunen, ett arbete där du får möjlighet att vara delaktig och påverka.
I Vansbro kommun finns sju kommunala förskolor som präglas av kreativitet, delaktighet och hållbar utveckling. Hos oss får barnen möjlighet att växa till självständiga, ansvarstagande och initiativrika individer och där du som förskollärare spelar en avgörande roll i den resan.
Våra förskolor är platser för omsorg, utveckling och lärande, där verksamheten vilar på förskolans läroplan. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa en trygg, rolig och lärorik vardag för barnen och samtidigt bidra till utvecklingen av våra förskolor.
Som förskollärare hos oss blir du en viktig del av helheten och arbetar nära barn, kollegor och vårdnadshavare. Du ansvarar för det pedagogiska arbetet och är med och utvecklar verksamheten utifrån barnens behov och förutsättningar.
Du kommer att
• ansvara för att undervisningen bedrivs i enlighet med förskolans läroplan
• stödja, stimulera och utmana barnen i deras lärande och utveckling
• skapa en trygg, lustfylld och lärorik miljö för barn i åldrarna 1-5 år
• delta aktivt i lek, aktiviteter och vardagliga rutinsituationer
• vara en god förebild för barnen
• bidra till en god arbetsmiljö tillsammans med kollegor
• arbeta med barnens utveckling inom känslor, skapande och rörelse, med hänsyn till individuella behov
• vara drivande i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Du måste
• ha förskollärarexamen och legitimation
• vara väl förtrogen med förskolans styrdokument
• kunna individualisera och variera undervisningen utifrån barnens behov
• ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• ha goda IT-kunskaper.
Före anställning ska examensbevis, legitimation samt giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.
Vi vill att du
• har god samarbetsförmåga och personlig mognad
• har ett positivt och professionellt förhållningssätt
• är en trygg och tydlig ledare
• är initiativtagande och utvecklingsinriktad
• är relationsskapande och pedagogisk
• är en god förebild för barnen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Vi kan komma att tillämpa provanställning och tillsättning sker enligt överenskommelse. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299773-2026-1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro kommun
(org.nr 212000-2130) Kontakt
Rektor
Anneli Hultgren anneli.hultgren@vansbro.se 0281-75366 Jobbnummer
9685103