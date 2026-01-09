Förskollärare
Ar Förskolor i Stockholm AB / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ar Förskolor i Stockholm AB i Stockholm
Förskolan Torpstugan ingår i Rönnbergs friskolor AB, som också driver förskolor i Täby, Nacka, Nykvarn, Ekerö och Norrtälje.
Vi är en fristående förskola med egen gård, som ligger i området Bromsten med närhet till härliga grönområden och Spånga IP. Förskolan har ljusa och fräscha lokaler.
Den pedagogiska verksamheten utgår från barnens intressen, erfarenheter och behov och ska vara trygg, rolig och lärorik för hela barnet - hjärta, hjärna, kropp och själ- i våra gemensamma strävan att nå målen i läroplanen. Vi vill att ett demokratiskt arbetsklimat, med delaktighet och reellt inflytande för alla ska vara vårt kännetecken.
Vi söker legitimerad förskollärare till en barngrupp med barn i åldern 3-5 år. Som förskollärare hos oss blir du ansvarig för undervisningen av barnen i utbildningen tillsammans med ytterligare en förskollärare. Självklart är du som söker väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga styrdokument som gäller och har kunskap och kompetens att omsätta dess teorier i förskolans utbildning tillsammans med dina kollegor. Du förväntas att ha kompetens och förmåga att arbeta mot målen i förskolans läroplan tillsammans med övriga arbetslaget. Du förväntas att ha förmåga att arbeta i större arbetslag.
Du är driven och kan ta egna initiativ, såväl som lyhörd och reflekterande inför de olikheter du möter. Du vågar utmana dig själv och din praktik. Du är positiv och lösningsfokuserad och har förmåga att skapa goda förhållanden för samverkan i olika relationella sammanhang.
Erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt, systematisk kvalitetsarbete, hållbar utveckling och pedagogiska miljöer är meriterande.
Förskolans utvecklingsområden just nu är språkutveckling, hållbar utveckling och systematisk kvalitetsarbete, samt medveten rörelseträning. Vi arbetar aktivt och medvetet med att stimulera barns språkutveckling genom olika metoder och material, bland annat arbetas det med "Före Bornholmsmodellen" och TAKK. För att stimulera den tidiga sinnesintegreringen hos barn, och därmed hjärnans utveckling, arbetar vi med en metod som kallas "rytmisk rörelseträning". Alla medarbetare introduceras i metoden.
Intervjuer kommer att ske löpande då ansökningar kommer in och tjänsten ska tillsättas omgående.
Låter det spännande så kontakta oss för en första träff. Vi är ett företag i utveckling där just DU med din kunskap och erfarenhet kan vara med och påverka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: helena@ronnbergs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ar Förskolor i Stockholm AB
(org.nr 556464-4945)
Torpstugegränd 5 (visa karta
)
163 41 SPÅNGA Arbetsplats
Torpstugan Kontakt
Rektor
Helena Kampenborg helena@ronnbergs.se 0735 16 00 41 Jobbnummer
9676188