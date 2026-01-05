Förskollärare
Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Förskolan Nya Hovås är en ganska nybyggd förskola belägen mitt i Nya Hovås, som har en härlig stadskänsla, men med hav och skog precis runt hörnet.
På Noblaskolan Nya Hovås går det barn från förskolan upp till högstadiet. Vi öppnade i slutet av januari 2021 en helt ny förskola med plats för 109 barn fördelat på 8 avdelningar. Förskolan ligger i fina, helt nybyggda lokaler och utanför finns en härlig gård inspirerad av skog och natur. På förskolan arbetar vi med trygghet, självständighet och tillgänglighet. Barnen ska känna att de varje dag kommer till en trygg plats där de får utrymme att växa och bli självständiga. Materialet som finns på förskolan är laborativt och finns tillgängligt för barnen att utforska.
Vi kommer ha ett gott samarbete med barnens vårdnadshavare genom både det dagliga mötet och även via SchoolSoft. Skolan och förskolan leds av ett team som består av en rektor, biträdande rektor och ledningsgrupp.
Nu söker vi efter en erfaren förskollärare med stor glädje och lust inför sitt uppdrag. Som förskollärare är du ansvarig för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med dina kollegor. Du är en driven pedagog som arbetar tillsammans med ditt arbetslag för att skapa en trygg, spännande och lärorik miljö för barnen. Vi tror att du är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagens olika situationer genom lek och fantasi. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och har en förmåga att ta tillvara alla barns olika kompetenser. Du har även ett trevligt och professionellt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.
Den här tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde hösten 2025 eller enligt överenskommelse. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen relativt omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor för förskolan Stephanie Kohlström, stephanie.kohlstrom@noblaskolan.se
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst.
