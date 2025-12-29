Förskollärare
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Längtar du till fjäll, skog och fler valmöjligheter? Med vandring, skidåkning och svampskog utanför dörren, och med ca 1,5 timme in till centrala Östersund finns här något för alla! Just nu söker vi en utbildad förskollärare till Rätans förskola i södra Berg.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Inom förskolan hos oss i Bergs kommun arbetar välutbildad och engagerad personal för att ge kommunens barn de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Våra barn ska ha roligt, känna trygghet och kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi strävar efter att våra arbetslag ska bestå av två utbildade förskollärare och en utbildad barnskötare, och därför söker vi nu en förskollärare till Rätans förskola.
Att flytta till Bergs kommun är att bli en del av något, kommunen som plats är expansiv och här finns utrymme för både naturupplevelser, sport och sociala sammanhang. Arbetsgivaren Bergs kommun är modig, mån om sina medarbetare och om våra medborgare. Här pågår ett stort arbete med målstyrning utifrån en tillitsbaserad ledningsfilosofi, där varje enskild persons bidrag är viktigt för att vi som helhet ska uppnå våra gemensamma mål.
Förskolans uppdrag är att erbjuda alla barn en likvärdig utbildning, och som förskollärare ges du möjlighet att påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Du arbetar strukturerat för en förskola som präglas av trygghet, nyfikenhet, lust och glädje. Vi ser också att du är fylld av idéer om hur barnens intressen kan tas tillvara för att utveckla arbetet i förskolan. I din roll ansvarar du tillsammans med övriga i arbetslaget för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som är väl förtrogen med förskolans styrdokument. Du behöver ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i förskola, eller förskoleklass.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
Som person är du är engagerad och driven med ett lösningsorienterat förhållningssätt till ditt arbete och uppdrag. Du är kreativ och vill utveckla verksamheten med barnet i centrum. Alla människors lika värde har en tydlig innebörd för dig och du ser mångfald som berikande. Du har ett professionellt och relationellt förhållningssätt gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Riktade utvecklings- och kvalitetsdagar för all personal inom vår utbildningsavdelning. Kostnadsfria, pedagogiska måltider, specialpedagogisk handledning både i det dagliga arbetet och i arbetslagens planeringsarbete. Ett kommunövergripande pedagogiskt nätverk för förskollärare i kommunen, praktiska och stilrena arbetskläder väl anpassade för arbetet i förskola och för alla medarbetare hos Bergs kommun finns en stor förmånsportal med mängder av erbjudanden och rabatter, och för vår tillsvidareanställda personal utgår även friskvårdsbidrag.
Urval sker löpande under annonseringstiden, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Du behöver uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister vid intervjutillfället. Tillträde 2026-02-23 eller enligt överenskommelse
Varmt välkommen till Bergs kommun och vårt härliga arbetslag på Rätans förskola!
Kontaktinformation
Ulrika Forsberg, Rektor, 0687-163 61, ulrika.forsberg@berg.se
Facklig kontaktperson, Kommunväxel, 0687-161 00
Arbetsplats
Skolvägen 2
845 95 Rätan Ersättning
