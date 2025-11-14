Förskollärare
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Arbetsplatsen
Välkommen till Bildningsförvaltningen i Trelleborg där rektorsområde Tätort Centrum består av Liljeskolan F-9, Granlunda förskola och Solrosens förskola.
Tätort Centrum leds av rektor tillsammans med fyra biträdande rektorer och en administrativ chef. Rektorsområde Tätort Centrum ligger i centrum med ett perfekt läge nära till parker, badhus, bibliotek, museum och med goda pendlingsmöjligheter.
Vi söker nu två vikarierande förskollärare till vårt rektorsområde.
Här får du möjlighet att ta vara på din kreativitet, vara nyskapande och skapa trygga miljöer för våra barn. Grunden för vår verksamhet är barnens delaktighet, inflytande och lustfyllt lärande. Vi arbetar utefter varje barns behov och förmågor. Områdets profil "Kunskap genom hållbart lärande" är en röd tråd i våra verksamheter. Vi vill skapa hållbara barn och medarbetare där fokus ligger på förskolans kärnuppdrag. Som medarbetare hos oss är du med och skapar magi för barnen i deras vardag och du arbetar för att skapa barnens bästa förskola. Barnperspektivet är alltid i fokus hos oss.
Du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens och stor lust till att vilja utvecklas. Vi är kollegiala och arbetar tillsammans för att skapa en god arbetsmiljö, en arbetsplats man vill arbeta på. Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter och möjligheten att växa och utvecklas i din profession.
Som förskollärare hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med barnet i centrum bidra med din kompetens och ditt engagemang. Du tar ansvar för barnens utveckling och lärande. Du arbetar utifrån barnens behov, intresse, idéer och funderingar och bidrar till barnens lust att lära. Planerad- och spontan undervisning ska barnen erbjudas var dag.
Vi har en god struktur för kollegialt lärande samt goda möjligheter till reflektion, både i arbetslaget och enskild, för att kunna följa upp och utvärdera våra verksamheter. Med utgångspunkt i styrdokumenten skapar du, som förskollärare i en del av ett arbetslag, en utvecklande, stimulerande och trygg miljö. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor.
Vi strävar efter att lära av varandra och vi vill utvecklas tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Erfarenhet av arbete i förskola är meriterande men inte ett krav.
Vi värdesätter att du har god kännedom om förskolans läroplan och förståelse för barns lärande och utveckling genom lek, utforskande och skapande. Du behöver grundläggande digital kompetens för dokumentation och kommunikation.
Som person är du pedagogisk och kan anpassa verksamheten efter varje barns individuella behov. Du är stabil och ansvarstagande för att skapa trygghet i barngruppen. För att vara framgångsrik i rollen som förskollärare så behöver du vara kreativ, initiativrik och engagerad i barns lärande. Det är av största vikt att du kan samarbeta väl med kollegor och vårdnadshavare. Intresse för normer, värden och hållbar utveckling är centralt, liksom en vilja att delta i verksamhetens utveckling och kollegiala lärande.
Tjänsten kräver god förmåga att arbeta både självständigt och i team, samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi tillämpar löpande urval så vi ser gärna att du skickar din ansökan snarast.
Ett utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas innan en eventuell anställning kan ingås.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
