Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Förskoleområdet Silverskatten och Växthuset ligger vackert beläget i Steningehöjden, med närhet till både natur och parker. Här får barnen upptäcka, leka och lära i inspirerande miljöer som väcker nyfikenhet och glädje.
På våra förskolor vill vi att varje barn ska tro på sin egen förmåga. Trygghet, kamratskap, lek och lärande är grunden i vår verksamhet. Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet och lust att upptäcka världen tillsammans genom lek och utforskande.
Genom vardagens möten och aktiviteter utvecklar barnen kunskaper och färdigheter inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelse och skapande. Vi skapar en lugn och positiv lärmiljö som främjar gemenskap, samtal och glädje i lärandet.
Hos oss är leken hjärtat i lärandet. Genom leken växer barnen, utforskar världen och utvecklar alla sina förmågor - från fantasi och språk till samarbete och kreativitet. Våra miljöer inspirerar till upptäckarglädje, där barnen får tid, utrymme och inflytande att forma sin egen lek och sitt eget lärande.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss ansvarar du för att leda, planera, genomföra, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan och våra gemensamma styrdokument. Du arbetar med pedagogisk dokumentation, reflektion och analys för att säkerställa hög kvalitet i undervisningen. Du har ett inkluderande arbetssätt och bygger goda relationer till barn, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad förskollärare med några års erfarenhet inom yrket. Du är väl förtrogen med förskolans systematiska kvalitetsarbete. Erfarenhet av att arbeta enligt Reggio Emilia-pedagogik är ett krav. Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Som person är du strukturerad och van vid att arbeta enligt tydliga processer. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt, slutför det du påbörjat och håller deadlines. Du är trygg i dig själv och kan stå upp för dina åsikter, har mod att säga ifrån och kan skilja på sak och person. Vidare trivs du med att samarbeta och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
