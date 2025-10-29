Förskollärare
Malung-Sälens Kommun / Förskollärarjobb / Malung-Sälen Visa alla förskollärarjobb i Malung-Sälen
2025-10-29
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Vill du vara den som väcker nyfikenheten, ser lärandet tändas i ett barns blick och varje dag får följa när små steg blir stora kliv?
Malung-Sälens Kommun söker nu två engagerade förskollärare som brinner för att skapa en trygg och lärorik miljö för våra barn. Vi arbetar efter att varje barn förtjänar en start som lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi strävar efter att erbjuda en verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik för alla våra barn. Vi värdesätter samarbete där vi tillsammans strävar efter att uppnå de bästa förutsättningarna för varje barn.
Tjänsterna är förlagda till norra kommundelen, med nuvarande placeringar vid en förskola i Rörbäcksnäs och en i Lima.
Som förskollärare har du en central roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
* Att skapa och utveckla förtroendefulla relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare.
* Att utforma en miljö som tar hänsyn till barnens individuella behov och intressen, vilket stimulerar till lek, samspel, utveckling och lärande.
* Att integrera vardagliga aktiviteter och rutinsituationer på ett lekfullt och omsorgsfullt sätt i undervisningen.
* Att tillsammans med dina kollegor planera, genomföra, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån förskolans styrdokument.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare. Med din utbildningsbakgrund förstår du förskolans mål och uppdrag enligt styrdokumenten och kommer att spela en viktig roll i vårt systematiska kvalitetsarbete och utvecklingen av vår dagliga verksamhet.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga både internt i teamet, gentemot chefer och mot vårdnadshavare. Om du är lösningsorienterad och trivs med förändringar kommer du att passa bra hos oss. B-körkort är meriterande.
Vi uppskattar din förmåga att främja lustfyllt lärande och lek i undervisningen samt att du välkomnar nytänkande och kreativitet. Du kommunicerar förtroendeingivande och har en förmåga att förstå andra perspektiv. Vi söker dig som är ödmjuk, lyhörd och flexibel med en stark samarbetsförmåga. Du har ett professionellt förhållningssätt och visar engagemang för förskolans uppdrag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Tjänsten omfattas av registerutdrag.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286451". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?v=YsLgl0omum4 Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Rektor Förskolorna Norra
Petra Törnlind petra.tornlind@malung-salen.se Jobbnummer
9580414