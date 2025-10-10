Förskollärare
Nora Förskola / Förskollärarjobb / Eskilstuna Visa alla förskollärarjobb i Eskilstuna
2025-10-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora Förskola i Eskilstuna Publiceringsdatum2025-10-10Beskrivning av verksamheten
Vill du vara med och forma framtiden tillsammans med oss? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande förskollärare som vill bidra till barns utveckling och lärande i en trygg och inspirerande miljö.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss har du ett pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utveckla den pedagogiska verksamheten i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 18). Du arbetar aktivt med att skapa en lärandemiljö som utgår från barnens behov, intressen och nyfikenhet.
Du kommer att:
• Leda det pedagogiska arbetet i arbetslaget med fokus på målstyrning, kvalitet och likvärdighet.
• Säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
• Dokumentera och följa upp barns utveckling och lärande, samt analysera och utveckla undervisningen.
• Arbeta systematiskt med det kollegiala lärandet, reflektion och kontinuerlig kompetensutveckling.
• Aktivt bidra till att förskolan är en trygg, rolig och lärorik plats för alla barn.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, med god kännedom om styrdokumenten och en stark vilja att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor. Du har ett professionellt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för barns lärande och utveckling.
Du är:
• Trygg i din yrkesroll och van att leda och organisera det pedagogiska arbetet.
• Reflekterande och nyfiken, med en vilja att ständigt utveckla både dig själv och verksamheten.
• Ansvarstagande och engagerad i arbetet med barns rättigheter, delaktighet och inflytande.
Vi erbjuder
En utvecklingsinriktad arbetsplats där vi värdesätter kollegialt lärande, gemenskap och arbetsglädje. Du blir en viktig del i ett team där vi tillsammans strävar efter att erbjuda den bästa möjliga utbildningen för varje barn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: info@noraforskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nora Förskola
, http://www.noraforskola.se
Nyforsgatan 17a (visa karta
)
632 25 ESKILSTUNA Kontakt
Neeran Ezat info@noraforskola.se 0737132598 Jobbnummer
9550029