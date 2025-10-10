Förskollärare
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
I Sävsjö kommun finns tio förskolor, uppdelade i två rektorsområden;
Förskoleområde 1 består av 5 förskolor. Snickaregården i Rörvik, Appelhagen i Stockaryd, och 3 förskolor Sävsjö tätort: Ripan, Sörgården och Fantasia
Förskoleområde 2 består av Vrigstads 3 förskolor Paletten, Tuvan och Prästhagen samt Spången och Natur och miljö förskolan i Sävsjö tätort
Varje förskoleområde drivs av varsin rektor och biträdande rektor. Vi erbjuder en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Vi har bra lokaler och tillgång till en fin utemiljö på förskolorna. För mer information om varje förskola se Sävsjö kommuns hemsida.
Som medarbetare får du:
• Regelbunden kompetensutveckling.
• Tillgång till specialpedagogisk kompetens.
• Kompetenta kollegor.
• Handledare under din första tid som nyexaminerad förskollärare.
• Gratis pedagogisk lunch.
• Erbjudande om kläder för utomhusbruk.
• Erbjudande om kläder för utomhusbruk.
• Friskvårdsbidrag.
Som förskollärare kommer du finnas i barnens vardag och vara en del i vad som formar Sveriges nästa generation genom att du coachar, utmanar och lyssnar in barnets behov. Du kan se och ta vara på unga individers olikheter och talanger. Utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument förväntas du arbeta systematiskt för att förskolan ska vara en trygg, rolig och en lärorik plats för varje barn. Du har ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera arbetet, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du har förmåga att bygga vidare på barnens upptäckter och erfarenheter. Du utvecklar och förnyar arbetssättet utifrån barnens behov och intressen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och legitimation som förskollärare.
Som person är du trygg och tar aktivt initiativ i sociala sammanhang. Du har lätt för att skapa nya relationer och bibehålla kontakterna. Du har en god relation till kollegor och andra personer du kommer i kontakt med på arbetsplatsen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Enligt skollagen krävs legitimation för tillsvidareanställning. För att få arbeta med barn och unga måste du enligt lag visa upp ett utdrag från belastningsregistret.
Löpande urval kan komma att ske så skicka in din ansökan snarast. Ange i din ansökan om du är intresserad av en viss förskola.
