Förskollärare
2025-09-19
Drivs du av förskoleutveckling och vill arbeta på en förskola där du ges stora möjligheter att påverka ditt arbete?
Vi söker dig som tillsammans med arbetslaget vill och drivs av att leda och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolan utifrån våra styrdokument.
Du arbetar för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till att utveckla sina förmågor.
Vem är du?
Du är legitimerad förskollärare eller barnskötare med Montessori behörighet och/eller erfarenhet av Montessoripedagogik. AMI utbildning är en merit.
Du är strukturerad, motiverad, har analytisk förmåga och hög social kompetens. Tillsammans med arbetslaget vill du vara med och utveckla vår miljö och verksamhet - detta för att utmana våra barn till kreativitet, nyfikenhet, lust till lärande och ömsesidig respekt. Det är viktigt att du ser dig som en medforskande pedagog med det kompetenta barnet i fokus, där relationen utgör en viktig grund. Stor vikt läggs vid att du är en person som kompletterar vårt arbetslag. Vi förväntar oss att du innehar god samarbetsförmåga gentemot barnen, vårdnadshavare och kollegor.
Du är välkommen att söka även om du ännu inte fått din förskollärarlegitimation, tjänsten skrivs då som tidsbegränsad anställning fram tills dess att legitimation uppvisats.
Tjänsten är på 100% och tillträde från 20260108.
Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa.
Enligt montessoripedagogiken står barnet i centrum. Utifrån de grundtankarna bemöter vi pedagoger barnen med respekt. Det relationistiska förhållningssättet är viktigt hos oss. Vi utgår ifrån varje barns behov. Detta gör att varje barn får uppleva framgångens glädje, oavsett var de befinner sig i sin utveckling.
På Montessoriförskolan Enebyberg finns 2 avdelningar. Förskolan är belägen nära centrum samt skog och natur.
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
